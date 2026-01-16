Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe vệ sinh môi trường gặp tai nạn, cầu Nhật Tân tắc nhiều giờ

  • Thứ sáu, 16/1/2026 22:35 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Chiều 16/1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) giữa xe loại 16 chỗ và xe vệ sinh môi trường khiến giao thông ùn dài hàng cây số suốt nhiều giờ.

Tai nan cau Nhat Tan anh 1

Nhiều người cho biết, đến tối giao thông vẫn ùn dài theo hướng vào trung tâm thành phố.

Theo người dân, hơn 16h cùng ngày, tại cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội xảy ra vụ va chạm giữa xe loại 16 chỗ và xe vệ sinh môi trường.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giữa cầu, ở làn ngoài. Tại hiện trường, hai xe hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, vụ tai nạn khiến giao thông ùn dài hàng cây số theo hướng từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội.

Tai nan cau Nhat Tan anh 2

Một tài xế cho biết, đến hơn 18h xe ôtô 16 chỗ vẫn chưa được di chuyển khỏi hiện trường.

Một người dân cho biết, họ mất hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển qua quãng đường vài cây số.

"Lúc tôi đi qua là hơn 18h, xe 16 chỗ vẫn chưa được di chuyển khỏi hiện trường. Cảnh sát có mặt để giải quyết vụ việc", người dân chia sẻ.

Tai nan cau Nhat Tan anh 3

Hiện trường vụ tai nạn.
Tai nan cau Nhat Tan anh 4

Trên bản đồ hướng về trung tâm thành phố lúc hơn 19h vẫn báo ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 19h cùng ngày, khu vực hướng vào trung tâm thành phố qua cầu Nhật Tân vẫn xảy ra ùn tắc kéo dài.

