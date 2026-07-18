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Xã hội

Xe trộn bê tông mắc kẹt dưới gầm cầu Long Biên

  • Thứ bảy, 18/7/2026 13:14 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Ôtô trộn bê tông đi qua gầm cầu Long Biên va chạm cầu khiến góc cánh mạ gầm cầu bị bẹp, móp, khoảng 1m³ bê tông tươi trên xe rơi xuống mặt đường.

Xe trộn bê tông mắc kẹt dưới gầm cầu Long Biên.

Khoảng 23h05 ngày 17/7, ôtô trộn bê tông biển kiểm soát 99H-020.xx của Công ty Cổ phần Bê tông S.H, do Phạm Văn P. (SN 1999, trú tỉnh Tuyên Quang) cầm lái, lưu thông trên đường đê Ngọc Thụy theo hướng đi cầu Chương Dương.

Khi đi qua khu vực gầm cầu Long Biên (thuộc phường Bồ Đề, Hà Nội), ôtô va chạm góc cánh mạ phía thượng lưu của cầu đường sắt Long Biên, sau đó mắc kẹt dưới gầm cầu.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ôtô hư hỏng; góc cánh mạ gầm cầu bị bẹp, móp với kích thước khoảng 20 x 20cm; khoảng 1m³ bê tông tươi trên xe bị rơi xuống mặt đường.

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Khoảng 1m³ bê tông tươi trên xe bị rơi xuống mặt đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái xe. Kết quả, lái xe không có nồng độ cồn và không có chất ma túy.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Cổ phần Bê tông S.H phối hợp đơn vị quản lý cầu Long Biên huy động lực lượng, phương tiện thu dọn toàn bộ số bê tông rơi vãi, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, các bên tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại và thống nhất phương án khắc phục hậu quả do vụ va chạm gây ra.

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Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-tron-be-tong-mac-ket-duoi-gam-cau-long-bien-ar1029825.html

Minh Tuệ/VTC News

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  • Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng, đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị đánh bom nhiều lần. Các nhịp bị đánh đổ đã được thay bằng các loại dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới (dùng móng cọc). Sau khi có cầu Chương Dương, cầu Long Biên chỉ dành cho đường sắt, đường xe thô sơ và đường bộ.

    Bạn có biết: Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác.

    • Khởi công: 12/09/1898
    • Khánh thành: 28/02/1902
    • Chiều dài: 1.681 m

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