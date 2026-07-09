Xe thư viện lưu động phục vụ hơn 95.000 lượt bạn đọc tại TP.HCM

Chương trình xe thư viện lưu động "Ánh sáng tri thức" vừa hoàn thành chuỗi hoạt động phục vụ trẻ em tại các khu vực thuộc TP.HCM trong 7 tháng đầu năm.

Xe thư viện lưu động mang đến không gian đọc sách hiện đại, thân thiện với hàng nghìn đầu sách phong phú. Ảnh: BTC.

Từ đầu năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM kết hợp với Thư viện Bình Dương và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhiều chuyến xe thư viện lưu động, đưa hàng nghìn đầu sách và hoạt động trải nghiệm đến học sinh, thiếu nhi.

Xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” tiếp tục được các đơn vị thư viện tại TP.HCM triển khai trong năm 2026, hướng đến học sinh, thiếu nhi và người dân ở các khu vực xa trung tâm. Mô hình này mang sách đến tận trường học, khu dân cư, nhà trọ, điểm văn hóa đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập và trải nghiệm trong dịp hè.

Tại khu vực 2, Thư viện Bình Dương cho biết đã thực hiện 40 chuyến xe lưu động trong 7 tháng đầu năm, trong đó 37 chuyến phục vụ thiếu nhi. Các hoạt động thu hút gần 95.500 lượt bạn đọc, cung cấp hơn 213.000 bản sách, báo, tạp chí và ghi nhận hơn 327.000 lượt luân chuyển tài liệu.

Xe thư viện của đơn vị hiện có hơn 6.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn học, khoa học, kỹ năng sống, giáo dục STEM, sách tham khảo và truyện thiếu nhi. Ngoài sách, xe còn được trang bị máy tính xách tay, máy chiếu, tivi và các thiết bị hỗ trợ để tổ chức hoạt động đọc sách, tra cứu thông tin, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, trò chơi kiến thức và trò chơi vận động.

Trong năm nay, Thư viện Bình Dương triển khai thêm các chuyên đề “Kết nối yêu thương” và “Trải nghiệm STEM”, bên cạnh những nội dung thường niên như hướng dẫn tiếp cận thư viện, đọc sách hiệu quả, phòng chống bạo lực học đường. Với chuyên đề STEM, học sinh được tiếp cận hoạt động lắp ráp, điều khiển robot thông qua sự phối hợp với Phòng thí nghiệm công nghệ chế tác số, Trường đại học Quốc tế Miền Đông.

Đơn vị cho biết từ khi được nhận xe trong khuôn khổ dự án xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” năm 2019, Thư viện Bình Dương đã tổ chức 311 chuyến phục vụ tại trường học, khu dân cư, nhà trọ, trại giam, trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và các điểm văn hóa địa phương.

Tại khu vực 3, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cũng triển khai chương trình phục vụ thư viện lưu động trong khuôn khổ các hoạt động mùa hè 2026. Từ ngày 26/6 đến 2/7, chương trình diễn ra tại nhiều điểm ở Đất Đỏ, Hòa Hội và Hồ Tràm.

Theo ban tổ chức, những chuyến xe thư viện lưu động sẽ tiếp tục được lồng ghép trong hoạt động mùa hè, chương trình tặng tủ sách cộng đồng, sinh hoạt và các hoạt động khuyến đọc tại địa phương. Bạn đọc tại các điểm phục vụ cũng được cấp thẻ thư viện miễn phí để tiếp tục sử dụng dịch vụ sau chương trình.