Từ cậu bé mê vẽ hí họa đến danh họa Claude Monet

Ít ai biết trước khi trở thành bậc thầy hội họa, Claude Monet từng nổi danh với những bức hí họa hài hước, thu hút đám đông mỗi dịp cuối tuần ở Le Havre.

Chú bé thích đùa: Năm tháng tuổi thơ 1840-1858

Oscar-Claude Monet sinh tại Paris, nhằm ngày 14 tháng 11, 1840, là con trai thứ của Claude Adolphe, thủy thủ tàu buôn, và Louise-Justine, ca sĩ.

Khi Monet lên 5, Claude Adolphe đưa gia đình tới Le Havre, theo nghề kinh doanh tạp hóa của người anh rể, bấy giờ đang rất phát đạt.

Monet yêu thích cuộc sống gần biển, hay dành thời gian đi dạo, khám phá các vùng thôn dã xung quanh; nhưng mỗi khi đến trường, ông thường thiếu tập trung. “Trong vở bài tập, tôi vẽ đầy hình các giáo viên,” ông kể, “nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, hình nào cũng bất kính, vô lễ, méo mó đến mức tối đa.”

Bức vẽ biếm họa nổi tiếng có tên Thần điện sân khấu nhỏ do họa sĩ Claude Monet thực hiện vào năm 1860 bằng chất liệu chì trên giấy. Ảnh: artelista.

Mới 16 tuổi, Monet đã nổi danh về tài vẽ hí họa. Cứ mỗi Chủ Nhật, ông lại treo năm, sáu tác phẩm mới trên cửa sổ tiệm bán hàng; người dân Le Havre kéo tới xem, bật cười nhận ra chân dung hí họa của chính mình hoặc của người quen.

Theo lời Monet, nhờ vẽ dân chúng Le Havre, ông kiếm được số tiền khá đáng kể.