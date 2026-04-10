Xe tang va chạm xe máy điện, một phụ nữ tử vong

  • Thứ sáu, 10/4/2026 17:12 (GMT+7)
Va chạm với ôtô phục vụ tang lễ trên Quốc lộ 7A đoạn gần cầu Đô Lương (Nghệ An), người phụ nữ đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Ngày 10/4, lãnh đạo UBND xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, trên Quốc lộ 7A đoạn gần cầu Đô Lương, thuộc xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương, đã xảy ra va chạm giữa xe phục vụ tang lễ và xe máy điện.

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (trú xóm Lưu Thịnh, xã Đô Lương) điều khiển xe máy điện chở theo một cháu nhỏ khoảng hơn 2 tuổi. Khi vừa điều khiển xe từ cửa hàng tạp hóa ven đường ra Quốc lộ 7A thì xảy ra va chạm với một xe ôtô khách phục vụ tang lễ đang lưu thông trên tuyến.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Cháu nhỏ ngồi phía sau may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra tai nạn là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường, nằm sát cầu Đô Lương - nơi có độ dốc và lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Thời gian qua, khu vực này đã từng xảy ra một số vụ va chạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Xe Mercedes G63 tông cụ ông đi bộ sang đường tử vong

Khi đi trên đường Đào Tấn, chiếc ôtô hiệu Mercedes G63 màu đen tông trúng cụ ông hơn 90 tuổi đang đi bộ sang đường khiến nạn nhân tử vong.

8 giờ trước

Công an xã ở Huế làm clip tuyên truyền giao thông như phim điện ảnh

Thước phim được quay đẹp mắt, ý tưởng độc đáo do Công an xã A Lưới 1 (TP Huế) sản xuất để tuyên truyền an toàn giao thông đang thu hút sự quan tâm của người dân.

11 giờ trước

Nữ tài xế Grab bị hành hung trên đường Xuân Thủy

Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung trên địa bàn, phải nhập viện cấp cứu.

11 giờ trước

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Phan cong nhiem vu cac lanh dao Thanh uy TP.HCM hinh anh

    Phân công nhiệm vụ các lãnh đạo Thành ủy TP.HCM

    1 giờ trước 17:08 10/4/2026

    0

    Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công các lãnh đạo trong Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

