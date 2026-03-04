Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải tông xe máy điện, bé 9 tuổi tử vong

  • Thứ tư, 4/3/2026 14:17 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông, xe tải rẽ phải tông vào xe máy điện, cuốn cả xe và hai bà cháu vào gầm khiến một người chết, một người bị thương.

Cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai bà cháu thương vong xảy ra tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Xe may dien anh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 6h40 ngày 4/3, tại khu vực ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, ôtô BKS 34C-391.54 do tài xế Nguyễn Quang Chỉnh (SN 1990, trú xã Kiến Thụy) cầm lái, đi trên Tỉnh lộ 405 và rẽ phải vào Tỉnh lộ 363.

Lúc này, xe tải va chạm với xe máy điện do bà Ngô Thị Nin (SN 1963) cầm lái, chở cháu Nguyễn Duy Khánh (SN 2017, cùng ở xã Kiến Thuỵ).

Vụ va chạm khiến cháu Khánh tử vong tại hiện trường, bà Nin bị thương, xe máy điện hư hỏng.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP Hải Phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của tài xế, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả.

Xe may dien anh 2

Sau va chạm, xe tải dừng lại giây lát rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Toàn bộ vụ tai nạn giữa xe máy điện và xe tải được camera người dân ghi lại. Theo hình ảnh từ clip, sau khi tông trúng và cuốn hai nạn nhân vào gầm, xe tải cũng dừng lại giây lát. Tuy nhiên sau đó, tài xế tiếp tục lái xe tiến về phía trước vài mét mới dừng lại, xuống xe kiểm tra.

Sau khi clip đăng tải, nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động khó hiểu của tài xế.

Liên quan đến tình tiết này, một cán bộ CSGT cho biết cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ và sẽ có kết luận về vụ tai nạn.

Cận cảnh 8 nhà dân chơi vơi chục mét sau khi hạ cốt nền đường

Sau nhiều đợt phản ánh của người dân và báo chí, công trường mở rộng tỉnh lộ (Đồng Nai) vẫn tiếp tục thi công, 8 hộ dân trong khu vực tiếp tục sống trong tâm trạng bất an, lo lắng.

20 giờ trước

Tai nạn nghiêm trọng giữa hai mô tô, 4 thanh niên tử vong

Đêm 3/3, tại Quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe mô tô khiến 4 thanh niên tuổi từ 15 đến 20 tử vong.

21 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-tai-tong-xe-may-dien-hai-ba-chau-thuong-vong-ar1005794.html

Minh Khang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe máy điện Xe tải Xe máy điện Kiến Thụy Giao thông Tai nạn

    Đọc tiếp

    Tu nguyen giao nop te te quy hiem o Can Tho hinh anh

    Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

    1 giờ trước 06:03 5/3/2026

    0

    Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý