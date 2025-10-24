Xe tải rơi xuống mái taluy âm, hai nạn nhân chết kẹt trong cabin

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, lao sang bên phải đường rồi rơi xuống mái taluy âm. Cú lao mạnh khiến ca bin xe bẹp dúm, phần thân xe bị hư hỏng nặng.

Chiều 23/10, ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, xe tải mang BKS 47A-29... do ông H.M.Đ. (52 tuổi, trú xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo ông Đ.V.T. (45 tuổi), bà Đ.T.H. (43 tuổi - là vợ ông T., đều trú tỉnh Gia Lai) và ông L.P.Th. (38 tuổi trú tỉnh Đăk Lăk), cùng khoảng 15 tấn gạch men, lưu thông trên Quốc lộ 14C theo hướng từ xã Rờ Kơi đi xã Mô Rai.

Khi đến Km 23+300, đoạn qua xã Rờ Kơi, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao sang bên phải đường rồi rơi xuống mái taluy âm. Cú lao mạnh khiến ca bin xe, phần thân xe bị hư hỏng nặng, gạch men văng tung tóe khắp khu vực.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Đ.V.T. và bà Đ.T.H. tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong ca bin. Tài xế H.M.Đ. cùng anh L.P.Th. bị thương nặng, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Ngọc Hồi.

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, UBND xã Rờ Kơi đã huy động hơn 20 người gồm lực lượng công an, quân sự, y tế xã và cán bộ phòng kinh tế, phối hợp với kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Đến khoảng 16h30, hàng chục cán bộ và lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực dùng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và đưa hai nạn nhân tử vong ra khỏi ca bin bị biến dạng.

Nỗ lực đưa nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, tuyến Quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài hơn 100km, với nhiều đoạn đường quanh co và dốc.