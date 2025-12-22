Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải cháy ngùn ngụt đi thẳng vào trụ sở PCCC ở TP.HCM

  • Thứ hai, 22/12/2025 18:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức thì chiếc xe bốc cháy.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH, PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa kịp thời dập tắt vụ cháy xe tải khi tài xế đưa phương tiện đang bốc cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy để nhờ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/12, nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức. Khi xe vừa qua khu vực gần ngã tư MK, phường Phước Long, thùng xe bất ngờ bốc cháy.

Xe tai boc chay TP.HCM anh 1

Hình ảnh xe tải lao vút và kết quả được ứng cứu.

Nghe người dân cho biết gần đó có trụ sở Đội PCCC - CNCH khu vực 2 thuộc PC07, tài xế đã liều mình điều khiển xe đang cháy chạy thẳng đến trước cổng đơn vị để cầu cứu.

Phát hiện sự việc, chỉ huy Đội PCCC-CNCH khu vực 2 lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Chỉ sau ít phút, lửa đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang cabin và khung gầm xe, hạn chế thiệt hại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do ma sát giữa các loại phế liệu trên thùng xe dẫn đến phát sinh cháy.

