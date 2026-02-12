Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải bốc cháy đỏ rực trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

  • Thứ năm, 12/2/2026 19:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc ôtô tải chở hàng bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Vụ việc khiến các phương tiện giao thông qua đoạn cao tốc này bị ùn ứ.

Chiều 12/2, lực lượng chức năng đang xử lý vụ cháy xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đồng thời điều tiết giao thông qua đoạn cao tốc này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Xe tai boc chay anh 1

Lửa bao trùm chiếc xe tải trên cao tốc. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi qua địa bàn xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai, tài xế phát hiện khói bốc ra từ cabin và lập tức cho xe tấp vào lề rồi cùng một số tài xế khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cháy lan sang vạt cỏ khô ven cao tốc. Thời điểm xảy ra sự cố, lưu lượng xe qua đây rất lớn do nhiều người về quê nghỉ Tết khiến cao tốc bị ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để dập lửa, điều tiết giao thông qua hiện trường. Vụ cháy không gây thương vong, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi/Tiền Phong

