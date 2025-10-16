Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1

  • Thứ năm, 16/10/2025 17:02 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong lúc đang lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai, phần đuôi thùng của một chiếc xe tải bất ngờ phát hỏa, hàng hóa bốc cháy dữ dội.

Ngày 16/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận một chiếc xe tải chở hàng bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên Quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 7h sáng nay, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Bồng Sơn.

Thời điểm xảy ra cháy, ôtô tải biển kiểm soát 77C-115.xx đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng nam - bắc, khi đến đoạn đường trên thì ngọn lửa bùng lên ở đuôi thùng xe. Do chở vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, làm hàng hóa rơi xuống đường. Phát hiện sự việc, tài xế kịp thời dừng xe và thoát ra ngoài an toàn.

Xe boc chay anh 1

Phía sau xe bùng cháy dữ dội. Ảnh:Clip MXH

Phát hiện sự việc người dân và các lượng chức năng đã tiến hành chữa cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó. Hàng hóa bị cháy trên xe tải chủ yếu là ly giấy. Thiệt hại chưa xác định.

Theo lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn vụ việc không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Trương Định/Tiền Phong

