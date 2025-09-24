Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 24/9, một xe đầu kéo container đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy, lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 24/9, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc (có container hàng) lưu thông hướng TP.HCM đi miền Tây, bất ngờ phần đầu xe bốc cháy.



Đầu xe bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc.

Phát hiện khói, tài xế dừng xe trên làn sát dải phân cách để kiểm tra, bất ngờ ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu và cabin. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hậu quả, đầu xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Do xe đầu kéo gặp nạn chiếm hết một làn xe lưu thông, chỉ còn một làn, nên gây ùn ứ kéo dài phía sau, hướng từ TP.HCM đi miền Tây. Lực lượng chức năng phải điều tiết phương tiện từ cao tốc xuống nút giao Cái Bè ra quốc lộ 1A để tiếp tục cuộc hành trình, giảm ùn tắc.

Xe bốc cháy trên cao tốc.

Vụ cháy làm nhiều xe bị ùn tắc.

