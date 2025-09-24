Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

  • Thứ tư, 24/9/2025 10:00 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Sáng 24/9, một xe đầu kéo container đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy, lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 24/9, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc (có container hàng) lưu thông hướng TP.HCM đi miền Tây, bất ngờ phần đầu xe bốc cháy.

Xe dau keo chay TP.HCM anh 1

Đầu xe bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc.

Phát hiện khói, tài xế dừng xe trên làn sát dải phân cách để kiểm tra, bất ngờ ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu và cabin. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hậu quả, đầu xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Do xe đầu kéo gặp nạn chiếm hết một làn xe lưu thông, chỉ còn một làn, nên gây ùn ứ kéo dài phía sau, hướng từ TP.HCM đi miền Tây. Lực lượng chức năng phải điều tiết phương tiện từ cao tốc xuống nút giao Cái Bè ra quốc lộ 1A để tiếp tục cuộc hành trình, giảm ùn tắc.

Xe dau keo chay TP.HCM anh 2
Xe dau keo chay TP.HCM anh 3

Xe bốc cháy trên cao tốc.
Xe dau keo chay TP.HCM anh 4

Vụ cháy làm nhiều xe bị ùn tắc.
Xe đầu kéo vượt đèn đỏ ở TP.HCM Tối 8/9, Phòng CSGT công an TP.HCM cho biết đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ.

Cháy công trình đang xây ở phường Sài Gòn

Chiều 22/9, khói đen bốc lên từ công trình đang xây trên đường Ngô Văn Nam (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không gây thương vong.

19:00 22/9/2025

TP.HCM cấm qua hầm Thủ Thiêm trong 3 buổi chiều

Từ 14h tới 15h30 các ngày 23, 24 và 26/9, toàn bộ phương tiện bị cấm qua hầm sông Sài Gòn để phục vụ diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

12:17 22/9/2025

Trụ bơm xăng bị xe Mercedes húc đổ, đè trúng nhân viên, lửa bùng phát

Chiếc Mercedes lùi xe húc đổ trụ bơm xăng, gây cháy dữ dội, một nhân viên cây xăng may mắn thoát nạn.

10:23 21/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-dau-keo-boc-chay-tren-cao-toc-trung-luong-my-thuan-post1780791.tpo

Hòa Hội - Thịnh Tiến/Tiền Phong

Xe đầu kéo cháy TP.HCM Đồng Tháp Trung Lương Mỹ Thuận Xe đầu kéo TP.HCM tai nạn đầu kéo Đầu kéo bốc cháy

  • Đồng Tháp

    Đồng Tháp
    • Diện tích: 3.378,8 km²
    • Dân số: 1.680.300
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 277
    • Biển số xe: 66

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý