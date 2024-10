Xe nâng hàng làm đổ nhớt trên đường 'huyết mạch' Bình Dương

Một chiếc xe nâng hàng làm đổ nhớt tràn lan trên tuyến đường ‘huyết mạch’ của Bình Dương, sau đó CSGT và người dân phải mướt mồ hôi xử lý để tránh nguy hiểm cho người đi đường.

Sự việc xảy ra tối nay (8/10) trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Xe nâng hàng làm đổ nhớt tràn lan trên mặt đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh: T.T.

Theo thông tin từ Đội CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương), vào khoảng 20h cùng ngày, một chiếc xe nâng hàng di chuyển trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn hướng từ tỉnh Đồng Nai về Bình Dương. Khi đến một giao lộ thuộc phường An Phú, TP Thuận An thì làm đổ nhớt tràn lan trên mặt đường.

Do lượng nhớt đổ ra nhiều đã khiến mặt đường bị trơn trượt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra của Đội CSGT đã tới hiện trường, phối hợp với người dân dùng cát để xử lý mặt đường, đồng thời điều tiết phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng mướt mồ hôi xử lý sự cố đổ nhớt trong đêm. Ảnh: T.T.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, thời điểm xe nâng làm đổ nhớt đang có nhiều phương tiện đang lưu thông, tuy nhiên do được phát hiện và xử lý kịp thời nên may mắn không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân, đồng thời xử lý theo quy định.

Được biết, đường Mỹ Phước – Tân Vạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương là tuyến đường huyết mạch, kết nối các khu công nghiệp lớn. Do đó các phương tiện lưu thông thường xuyên cả ngày và đêm.