Xe máy va chạm xe trộn bê tông, một phụ nữ tử vong

  • Thứ ba, 9/9/2025 20:17 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Xe máy và xe trộn bê tông lưu thông cùng chiều xảy ra va chạm, làm người phụ nữ 66 tuổi ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ.

Xe máy va chạm với xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 9/9, tại nút giao giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Xuyên Á đoạn qua xã Hồ Thị Kỷ (Cà Mau), làm một người tử vong

Theo đó, thời điểm trên, ông T.M.U. (65 tuổi) điều khiển xe máy chở bà Q.T.H. (66 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ), lưu thông hướng từ trung tâm Cà Mau về cầu Khánh An. Khi đến ngã ba đường Võ Văn Kiệt với đường Xuyên Á, xe máy va chạm với xe trộn bê tông của Công ty bê tông Khánh An, mang biển kiểm soát 69C-079.15, chạy cùng chiều.

Hậu quả, xe máy bị ngã, bà H. bị xe trộn bê tông cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

