Xe máy va chạm xe ben trong đêm mưa dông, hai người tử vong

  • Thứ tư, 29/4/2026 08:58 (GMT+7)
Vụ tai nạn xảy ra trên đường trục phía Nam (Hà Nội) trong lúc trời mưa lớn, giữa ôtô và xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/4, tại đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội) làm hai người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến hai người thiệt mạng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời dông gió kèm mưa lớn, xe máy mang BKS 29AC-336.XX (chưa rõ người cầm lái) chở hai người gồm một nam và một nữ, chạy theo hướng đi xã Bình Minh.

Đến khu vực xã Tam Hưng, xe máy va chạm với xe ben mang biển số 29K-192.XX (chưa rõ người cầm lái).

Vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an xã Tam Hưng có mặt để bảo vệ hiện trường, giải quyết vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khác cạnh hiện trường làm một người bị thương.

Cũng trong tối cùng ngày, cách hiện trường vụ tai nạn nói trên khoảng 500 m về phía xã Tam Hưng cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai người đi xe máy. Vụ tai nạn khiến một người đi cấp cứu.

Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

