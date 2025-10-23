Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe máy 'đánh võng' tạt đầu ôtô gây bức xúc ở TP.HCM

  • Thứ năm, 23/10/2025 11:06 (GMT+7)
Người đàn ông điều khiển xe máy lấn làn, tạt ngang, đánh võng trước đầu ôtô suốt đoạn đường dài gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Tối 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh, xử lý một trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Theo hình ảnh được camera hành trình trên ôtô ghi lại, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 61G1-638.99 lưu thông trên đường Bến Tượng.

Khi tới địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM, người đàn ông bất ngờ lấn làn, tạt ngang đầu ôtô đang lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại, người này còn điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu ôtô một đoạn đường dài, gây bức xúc cho những người đang tham gia lưu thông trên đường.

Người đàn ông điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu ôtô đang lưu thông.

Anh N.T. (ngụ TP.HCM) cho biết khoảng 18h cùng ngày, khi đang lái ôtô trên đoạn đường trên, một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ tạt ngang trước đầu xe của anh rồi tiếp tục lạng lách, đánh võng. Tài xế ôtô này khẳng định giữa hai bên không xảy ra hiềm khích nào trước đó.

Theo hình ảnh đoạn video ghi lại, người điều khiển xe máy có biểu hiện không bình thường. Ngoài lạng lách trước đầu xe anh T., người này còn có hành vi tương tự với một số phương tiện khác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Triều cường lên báo động 3, xe chết máy la liệt ở TP.HCM

Chiều tối 22/10, mực nước trên các sông, kênh, rạch tại TP.HCM tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch, khiến nhiều tuyến đường trũng thấp bị ngập sâu.

Đang đổ dốc cầu Bình Lợi, người đàn ông ngã xuống đường tử vong

Trưa 19/10, một người đàn ông điều khiển xe máy đang đổ dốc cầu Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) thì bất ngờ ngã xuống đường tử vong.

Tài xế đạp nhầm chân ga, ôtô tông loạn xạ ở TP.HCM

Ôtô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

    Cong an giam dinh the nao trong vu ve so trung 2 ty bi rach hinh anh

    Công an giám định thế nào trong vụ vé số trúng 2 tỷ bị rách

    1 giờ trước 16:28 24/10/2025

    0

    Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều phương pháp giám định hiện đại, từ soi kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng...

