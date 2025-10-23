Xe máy 'đánh võng' tạt đầu ôtô gây bức xúc ở TP.HCM

Người đàn ông điều khiển xe máy lấn làn, tạt ngang, đánh võng trước đầu ôtô suốt đoạn đường dài gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Tối 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh, xử lý một trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Theo hình ảnh được camera hành trình trên ôtô ghi lại, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 61G1-638.99 lưu thông trên đường Bến Tượng.

Khi tới địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM, người đàn ông bất ngờ lấn làn, tạt ngang đầu ôtô đang lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại, người này còn điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu ôtô một đoạn đường dài, gây bức xúc cho những người đang tham gia lưu thông trên đường.

Người đàn ông điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu ôtô đang lưu thông.

Anh N.T. (ngụ TP.HCM) cho biết khoảng 18h cùng ngày, khi đang lái ôtô trên đoạn đường trên, một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ tạt ngang trước đầu xe của anh rồi tiếp tục lạng lách, đánh võng. Tài xế ôtô này khẳng định giữa hai bên không xảy ra hiềm khích nào trước đó.

Theo hình ảnh đoạn video ghi lại, người điều khiển xe máy có biểu hiện không bình thường. Ngoài lạng lách trước đầu xe anh T., người này còn có hành vi tương tự với một số phương tiện khác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.