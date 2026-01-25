Xe khách va chạm xe máy, 1 người tử vong ở Lâm Đồng

Sau cú va chạm với xe máy, xe khách kéo lê xe máy một đoạn dài rồi lao xuống lề đường khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 24/1, trên Quốc lộ 1 (km1677) đoạn qua thôn Liêm Thái, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí trên là điểm mở dải phân cách, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị kéo lê một đoạn. Sau đó, xe khách tiếp tục tông gãy cột mốc ven đường và lao xuống phần vực lề đường mới dừng lại.

Tại hiện trường, xe máy bị gãy nát, nằm kẹt phía trước đầu xe khách. Người điều khiển xe máy nằm bất động trên mặt đường, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó ngày 18/1, cũng tại vị trí này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác giữa xe máy và xe máy điện, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo ghi nhận khu vực này không có hệ thống đèn chiếu sáng.