Xe máy kẹp 3 hất văng thượng úy cảnh sát xuống đường

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:38 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Khi nhận tín hiệu dừng phương tiện, xe mô tô biển kiểm soát 38AA-293.93 chở 3 người tiếp tục lao thẳng, va chạm trực diện và hất văng Thượng úy Phan Lâm Phương xuống lề đường.

Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết một Thượng úy Cảnh sát giao thông bị thương khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h12 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm 5 cán bộ do Đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Tại Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe mô tô biển kiểm soát 38AA-293.93, chở 3 người, lưu thông theo hướng Bắc-Nam.

Tuy nhiên, theo camera một hộ dân gần đó ghi lại, khi nhận tín hiệu dừng phương tiện, chiếc xe mô tô tiếp tục lao thẳng, va chạm trực diện với Thượng úy Phan Lâm Phương. Hậu quả là Thượng úy Phan Lâm Phương bị hất văng xuống lề đường bên trái, xe mô tô đổ ra lề đường.

Vụ va chạm khiến Thượng úy Phan Lâm Phương bị gãy xương đùi trái và xương chậu, được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; 3 người trên xe mô tô bị sây sát nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

https://www.vietnamplus.vn/quang-tri-thuong-uy-canh-sat-giao-thong-bi-thuong-khi-lam-nhiem-vu-post1089604.vnp

Thanh Thủy/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

