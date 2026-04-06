Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, 4 người chết

  • Thứ hai, 6/4/2026 18:44 (GMT+7)
Chiều 6/4, một xe khách 29 chỗ lưu thông qua khu vực gần hồ Bàu Trắng, xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ lao xuống vực, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 12 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 6/4, một xe khách 29 chỗ chạy trên đường Hòa Thắng theo hướng từ Mũi Né đi Phan Rí (tỉnh Lâm Đồng). Khi đến khu vực ngã ba Hòa Thắng, xe bất ngờ mất lái, lao qua lề đường rồi rơi xuống khu vực bờ hồ Bàu Trắng.

Hiện trường vụ tại nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh. Nghe tiếng va chạm mạnh và tiếng kêu cứu, người dân gần đó nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Xe khách được cẩu ra khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết: Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 12 người bị thương được đưa đến Trạm Y tế xã Hòa Thắng để sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tài xế liều lĩnh dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái

Một tài xế ở Đà Nẵng dừng xe giữa Quốc lộ 1 để kịp thời cứu một bé gái thoát khỏi tình huống nguy hiểm được lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế liên hệ biểu dương.

Nữ sinh ở TP.HCM tử vong trên đường đi thi

Nữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.

Máy xúc 'làm xiếc' trên sông Sài Gòn

Mới đây, trên sông Sài Gòn đoạn đi qua khu vực Bình Quới - Thanh Đa (TP.HCM) xuất hiện một chiếc máy xúc hoạt động trên sà lan gây nhiều lo ngại.

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Cam tuyet doi xe may len cau vuot 550 o TP.HCM hinh anh

    Cấm tuyệt đối xe máy lên cầu vượt 550 ở TP.HCM

    25 phút trước 18:47 6/4/2026

    0

    Kể từ 6/4, cầu vượt thép Ngã tư 550 (đoạn qua TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ - nay là phường Dĩ An, TP.HCM) đã chính thức tháo dỡ biển phụ, cấm hoàn toàn xe hai bánh lưu thông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

