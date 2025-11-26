Xe 'HOWO' che biển số, chở đất chạy nườm nượp trong đêm

|
Tối 25/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện những chiếc xe tải "HOWO" chở đất từ các công trình ra ngoại thành.
|
Đáng chú ý, bằng cách nào đó, lái xe đã che, dán biển số khiến không ai có thể nhận ra được ký tự trên biển.
|
Tại công trình trên đường Phạm Tu, có 3-4 xe "HOWO", xe tải chở đất được che, dán biển số hoạt động.
|
Những chiếc xe này che, dán biển số cả phía trước và phía sau nên không thể nhận ra được các chữ số.
|
Các phương tiện che, dán biển số chạy dọc trục đường từ khu vực Nguyễn Xiển, Phạm Tu, đường Cầu Bươu, QL21C, cầu Kiến Hưng, đường Trục phía Nam Hà Nội (đường Cienco 5) ra ngoại thành.
|
Do đã che, dán biển số, các phương tiện này đều chở hàng "có ngọn".
|
Một xe di chuyển trên đường Cienco 5 chở hàng có ngọn, biển số được che các chữ số không thể nhận ra.
|
Không chỉ che, dán biển số, bằng cách nào đó, những tấm biển dạng dài phía sau các xe tải được lắp đặt sâu bên trong. Khi di chuyển trên đường không thể thấy biển số, trừ khi cúi thấp quan sát từ cự ly gần.
|
Một xe tải để bùn che không rõ biển số trên đường Phạm Tu.
|
Nhìn gần cũng không thể xác định được biển số.
|
Một xe tải chở đất sắp tràn ra đường cũng không thể nhìn được biển số.
|
Theo ghi nhận của phóng viên, những xe này hoạt động từ hơn 20h đến khuya..
|
Những chuyến xe chở đất nghi quá tải nườm nượp chạy từ nội thành ra ngoại thành.
