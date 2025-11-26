Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe 'HOWO' che biển số, chở đất chạy nườm nượp trong đêm

  • Thứ tư, 26/11/2025 10:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối đến, trên một số tuyến đường, phố Thủ đô xuất hiện những chiếc xe "HOWO", xe ben chở đất từ các công trình xây dựng bắt đầu hoạt động.

Xe HOWO Ha Noi anh 1

Tối 25/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện những chiếc xe tải "HOWO" chở đất từ các công trình ra ngoại thành.
Xe HOWO Ha Noi anh 2

Đáng chú ý, bằng cách nào đó, lái xe đã che, dán biển số khiến không ai có thể nhận ra được ký tự trên biển.
Xe HOWO Ha Noi anh 3

Tại công trình trên đường Phạm Tu, có 3-4 xe "HOWO", xe tải chở đất được che, dán biển số hoạt động.
Xe HOWO Ha Noi anh 4

Những chiếc xe này che, dán biển số cả phía trước và phía sau nên không thể nhận ra được các chữ số.
Xe HOWO Ha Noi anh 5

Các phương tiện che, dán biển số chạy dọc trục đường từ khu vực Nguyễn Xiển, Phạm Tu, đường Cầu Bươu, QL21C, cầu Kiến Hưng, đường Trục phía Nam Hà Nội (đường Cienco 5) ra ngoại thành.
Xe HOWO Ha Noi anh 6

Do đã che, dán biển số, các phương tiện này đều chở hàng "có ngọn".
Xe HOWO Ha Noi anh 7

Một xe di chuyển trên đường Cienco 5 chở hàng có ngọn, biển số được che các chữ số không thể nhận ra.
Xe HOWO Ha Noi anh 8
Xe HOWO Ha Noi anh 9

Không chỉ che, dán biển số, bằng cách nào đó, những tấm biển dạng dài phía sau các xe tải được lắp đặt sâu bên trong. Khi di chuyển trên đường không thể thấy biển số, trừ khi cúi thấp quan sát từ cự ly gần.
Xe HOWO Ha Noi anh 10

Một xe tải để bùn che không rõ biển số trên đường Phạm Tu.
Xe HOWO Ha Noi anh 11

Nhìn gần cũng không thể xác định được biển số.
Xe HOWO Ha Noi anh 12

Một xe tải chở đất sắp tràn ra đường cũng không thể nhìn được biển số.
Xe HOWO Ha Noi anh 13

Theo ghi nhận của phóng viên, những xe này hoạt động từ hơn 20h đến khuya..
Xe HOWO Ha Noi anh 14

Những chuyến xe chở đất nghi quá tải nườm nượp chạy từ nội thành ra ngoại thành.

https://tienphong.vn/ha-noi-xe-howo-che-bien-so-cho-dat-co-ngon-chay-nuom-nuop-tren-duong-post1799525.tpo

Thanh Phong/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

