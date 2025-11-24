Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một người chết bên xe máy nát bét trên đường

  • Thứ hai, 24/11/2025 10:13 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sáng 24/11, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp) còn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, rạng sáng 24/11, người dân lưu thông trên tuyến tránh Cai Lậy (Đồng Tháp), đoạn qua phường Nhị Quý phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát TP.HCM bị biến dạng nằm trên đường. Cạnh xe có thi thể một người đàn ông nằm úp mặt xuống đường, phần đầu bị biến dạng, nghi do tai nạn giao thông.

Trên người nạn nhân có giấy tờ tên Trần Văn Tỷ (SN 1962, ngụ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

