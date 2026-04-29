Xe điện mới của BYD bán hơn 60.000 chiếc trong một tháng

Với giá bán chỉ khoảng 22.200 USD, BYD Song Ultra EV thu hút lượng lớn khách hàng, trở thành kỳ vọng mới của hãng xe điện trong cuộc đua doanh số ở quê nhà.

Mẫu SUV điện tầm trung BYD Song Ultra EV vừa thiết lập một cột mốc mới khi ghi nhận doanh số 61.240 chiếc chỉ sau một tháng mở bán tại thị trường Trung Quốc. Với công nghệ sạc nhanh "Flash Charge" cho phép nạp năng lượng trong thời gian tương đương một lần đổ xăng, mẫu xe này đang trở thành "vũ khí" chủ lực giúp BYD lấy lại đà tăng trưởng tại thị trường nội địa.

Song Ultra EV được ra mắt vào cuối tháng 3, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng.

Dữ liệu từ các đại lý cho thấy mẫu xe này đạt trung bình 15 đơn hàng trên mỗi cửa hàng chỉ trong 72 giờ đầu tiên, kéo lượng khách tham quan showroom tăng vọt 40%. Theo thống kê từ đại lý, khoảng 45% khách hàng đã sẵn sàng chi thêm tiền để nâng cấp gói hỗ trợ lái DiPilot 300 tích hợp cảm biến LiDAR.

Sức hút của Song Ultra EV đến từ sự kết hợp giữa kích thước rộng rãi và công nghệ pin thế hệ mới. Xe sở hữu chiều dài 4.850 mm và trục cơ sở 2.840 mm, mang lại không gian nội thất tối ưu cho gia đình.

Doanh số của BYD Song Ultra EV vượt mốc 60.000 chiếc. Ảnh: CarnewsChina.

Khoang lái nổi bật với màn hình xoay 15,6 inch đặc trưng của BYD và màn hình HUD 26 inch. BYD Song Ultra EV được xây dựng trên nền tảng e-Platform 3.0 Evo 800V. Xe cung cấp 2 tùy chọn motor điện với công suất từ 322 mã lực đến 362 mã lực, cho tốc độ tối đa lên tới 210 km/h.

Điểm đắt giá nhất chính là thế hệ pin Blade 2.0 hỗ trợ sạc siêu nhanh. Xe có thể sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 8 phút 47 giây, hoặc sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ mất 5 phút 3 giây.

Với mức giá khởi điểm cực kỳ cạnh tranh từ 151.900 NDT, tương đương khoảng 22.200 USD , Song Ultra EV không chỉ tạo áp lực lên các đối thủ như Tesla Model Y hay XPeng G6 mà còn trực tiếp đe dọa các dòng xe xăng cùng phân khúc.

BYD cũng đang đẩy mạnh hạ tầng hỗ trợ khi đã lắp đặt hơn 5.500 trạm sạc siêu nhanh tại Trung Quốc và đặt mục tiêu cán mốc 20.000 trạm vào cuối năm 2026.