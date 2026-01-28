Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe đầu kéo lạng lách, ép ôtô con trên đường gây bức xúc ở TP.HCM

  • Thứ tư, 28/1/2026 13:57 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe đầu kéo có dấu hiệu chèn ép, ép sát một ôtô 7 chỗ khi lưu thông trên đường Đỗ Mười, TP.HCM gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, mời làm việc đối với tài xế xe đầu kéo liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về hành vi chuyển làn, chèn ép ôtô.

Clip xe tải chèn ép xe ôtô Clip ghi lại cảnh mộ xe đầu kéo nhiều lần đánh lái áp sát, không giữ khoảng cách an toàn, buộc ôtô 7 chỗ phải phanh gấp và di chuyển trong tình trạng nguy hiểm.

Theo nội dung clip, xe đầu kéo nhiều lần đánh lái áp sát, không giữ khoảng cách an toàn, buộc ôtô 7 chỗ phải phanh gấp và di chuyển trong tình trạng nguy hiểm. Hành vi này diễn ra trên tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container, khiến người đi đường bất an.

Ngay sau khi clip được đăng tải, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính tài xế, phương tiện liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo quy định pháp luật.

xe dau keo anh 1

Hình ảnh xe tải đi hàng hai không cho xe ôtô vượt lên.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi điều khiển phương tiện có tính chất chèn ép, gây nguy hiểm cho người khác có thể bị xử phạt hành chính nặng, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ quy tắc an toàn, giữ khoảng cách, không sử dụng phương tiện như công cụ đe dọa người khác, đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện hành vi vi phạm tương tự kịp thời cung cấp clip, thông tin cho lực lượng Công an để phục vụ công tác xử lý.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Xe tải và ôtô con rượt đuổi, chèn ép nhau trên đường ở TP.HCM

Khi lưu thông đến giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, người lái xe tải là T. xảy ra mâu thuẫn với tài xế T.K.L. (1991, ngụ Cà Mau) điều khiển ôtô con biển số 50E-058.XX.

11:04 18/10/2025

Tìm tài xế ôtô con bị xe tải 'chèn ép' trên cầu vượt ở Hà Nội

Đại diện Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa phát thông báo tìm người liên quan đến vụ xe tải 'chèn ép' ôtô con trên cầu vượt Bắc Hồng.

16:29 21/3/2025

Xe tải 'đảo như rang lạc', chèn ép ôtô con trên cầu ở Hà Nội

Từ camera hành trình của ôtô con, ghi lại hình ảnh xe tải mang biển số Hà Nội liên tục chèn ép, chặn xe này. Sự việc xảy ra tại cầu vượt Bắc Hồng (Đông Anh, Hà Nội).

06:22 19/3/2025

https://tienphong.vn/clip-xe-dau-keo-lang-lach-ep-o-to-con-tren-duong-gay-buc-xuc-o-tphcm-post1816493.tpo#source=zone%2Fzone-highlight-2

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

xe đầu kéo TP.HCM chèn ép áp sát không giữ khoảng cách

    Đọc tiếp

    Cho Ben Thanh khac la sau chinh trang hinh anh

    Chợ Bến Thành khác lạ sau chỉnh trang

    5 phút trước 16:29 28/1/2026

    0

    Chợ Bến Thành và khu vực quảng trường đang được sơn sửa, chỉnh trang. Diện mạo mới của khu vực trung tâm TP.HCM khiến nhiều người thích thú, bất ngờ.

    Chi tiet cac khu vuc o Ha Noi se di dan de tai cau truc do thi hinh anh

    Chi tiết các khu vực ở Hà Nội sẽ di dân để tái cấu trúc đô thị

    14 phút trước 16:20 28/1/2026

    0

    Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị, giải quyết điểm nghẽn. Tuy nhiên, nếu triển khai cần tính toán kỹ, bởi có nhiều vấn đề phải giải quyết như việc làm, giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh khác.

    Giai phap nao xoa 'diem den' tai nan giao thong o cau vuot Nga Tu Vong hinh anh

    Giải pháp nào xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở cầu vượt Ngã Tư Vọng

    2 giờ trước 15:00 28/1/2026

    0

    Cầu vượt Ngã Tư Vọng - trục nối Trường Chinh và Giải Phóng, là một trong những nút giao phức tạp nhất Hà Nội. Thời gian gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, trở thành “điểm đen” giao thông, đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp kéo giảm tai nạn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý