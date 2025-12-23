Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe đầu kéo gặp sự cố, hàng hóa văng tung tóe

  • Thứ ba, 23/12/2025 06:30 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chiều 22/12, một xe đầu kéo lưu thông trên tuyến đường ĐT830, đoạn qua ấp 1 (xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh) đã bất ngờ gặp sự cố đứt dây chằng buộc hàng hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Trọng Nhân (37 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe đầu kéo biển số 50H-189.15, kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 50RM-056.11 lưu thông trên ĐT 830. Khi đến khu vực ấp 1 (xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh), dây chằng buộc hàng hóa trên xe bất ngờ bị đứt.

Tai nan container Tay Ninh anh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Sự cố khiến hàng hóa trên sơ-mi rơ-moóc là các thiết bị, máy móc nặng rơi xuống đường, chắn toàn bộ phần đường lưu thông.

Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do các thiết bị, máy móc bị hư hỏng sau khi rơi xuống mặt đường. Các phương tiện khác gần như không thể di chuyển, giao thông bị tê liệt.

Tai nan container Tay Ninh anh 2

Lực lượng chức năng có mặt xử lý sự cố. Ảnh: CTV.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với chủ phương tiện thuê xe cẩu chuyên dụng di dời số hàng hóa bị rơi.

Sau gần một giờ xử lý, hiện trường được giải tỏa, giao thông trên tuyến ĐT 830 cơ bản ổn định trở lại.

Xe cứu thương tông ôtô đầu kéo rồi bốc cháy dữ dội, 3 người tử vong

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ xe cứu thương đâm vào ôtô đầu kéo đang đỗ rồi bốc cháy dữ dội khiến 3 người trên xe tử vong.

09:10 18/12/2025

Camera ghi lại nguyên nhân thi thể không nguyên vẹn trên đường TP.HCM

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP.HCM), khi né xe đầu kéo container đang dừng, thì bị xe đầu kéo đi cùng chiều cán qua người, tử vong tại chỗ.

15:11 14/12/2025

Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở TP.HCM

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra trên đường "tử thần" Mỹ Phước - Tân Vạn, khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

07:56 14/12/2025

Hữu Huy - Trí Viễn/Tiền Phong

