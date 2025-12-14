Camera ghi lại nguyên nhân thi thể không nguyên vẹn trên đường TP.HCM

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP.HCM), khi né xe đầu kéo container đang dừng, thì bị xe đầu kéo đi cùng chiều cán qua người, tử vong tại chỗ.

Ngày 14/12, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thi thể người đàn ông không nguyên vẹn nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 13/12, Công an phường Thuận Giao nhận tin báo từ người dân về việc một người tử vong trên đường Mỹ Phước Tân Vạn nghi do tai nạn giao thông nên nhanh chóng đến hiện trường xác minh.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, nằm cạnh chiếc xe máy.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy, chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng phường Dĩ An đi phường Bình Dương). Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Thuận Giao, người cầm lái phát hiện có xe đầu kéo container gặp sự cố dừng phía trước nên đánh lái qua trái để tiếp tục di chuyển.

Sau khi đánh lái qua trái, xe máy bị xe đầu kéo container lưu thông cùng chiều tông trúng. Sau va chạm, xe máy và 2 người ngã xuống đường, trong đó người điều khiển bị bánh xe đầu kéo container cán qua người tử vong tại chỗ.