Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở TP.HCM

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra trên đường "tử thần" Mỹ Phước - Tân Vạn, khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Đến 22h30 ngày 13/12, Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ôtô đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 20h30 cùng ngày, 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy, chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (hướng An Phú đi Thủ Dầu Một). Khi đến đoạn qua phường Thuận Giao, người cầm lái phát hiện có ôtô gặp sự cố dừng phía trước nên đánh lái qua trái để tiếp tục di chuyển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngồi sau ngã xuống đường, bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Công an TP.HCM và Đội CSGT Bình Triệu đến hiện trường ngay sau đó để điều tiết giao thông, xử lý vụ tai nạn.

Đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Theo người dân, tuyến đường này được mệnh danh là "tử thần" do lượng xe container và xe tải lớn lưu thông đông, chỉ vài hôm lại xảy ra tai nạn.

Cụ thể, trước đó, sáng 8/11, tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba người trong gia đình tử vong.

Thông tin vụ việc, khoảng 8h30, xe container biển số 61H-145.xx chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực giao với Quốc lộ 1K, tài xế cho xe rẽ phải thì va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua. Người bà và cháu ngoại tử vong tại chỗ, còn người ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Hay trưa 4/12, vụ tai nạn xe máy và xe tải xảy ra trưa tại ngã tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Trần Ngọc Lên khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Một vụ tai nạn khác vào chiều 12/12, cũng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, giữa xe container và xe máy khiến một cô gái nguy kịch.

Ngày 10/11, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản yêu cầu điều chỉnh lại hệ thống biển báo, tổ chức phân làn giao thông trên toàn tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (Bình Dương cũ). Cụ thể, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt) sẽ được tổ chức lưu thông theo hướng: Làn sát dải phân cách tim đường: dành cho các loại xe ô tô; Làn giữa: dành cho ôtô con, ôtô khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; Làn sát vỉa hè: dành cho xe máy, xe hai bánh và xe ba bánh. Sở Xây dựng giao Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex khẩn trương thực hiện, hoàn thành đúng hạn. Chiều 12/11, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Becamex cho biết đã hoàn tất việc điều chỉnh theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.