Xe đầu kéo chở thép đè bẹp xe máy

  • Thứ tư, 29/4/2026 15:33 (GMT+7)
  • 15:33 29/4/2026

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/4 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh), khiến một xe máy bị đè bẹp dưới sàn rơ-moóc chở thép xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn, phần rơ-moóc chở thép bị nghiêng, đổ ra đường.

Theo đó, tại thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51M-516.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến đoạn qua xã Mỹ Yên, phương tiện này đang chở nhiều bó thép dài, bất ngờ phần rơ-moóc (sàn chở thép) phía sau bị nghiêng và đổ sang phải.

Đúng lúc này, xe máy mang biển kiểm soát 66AA-383.xx chạy cùng chiều bị thùng xe đè trực tiếp. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kẹt cứng dưới gầm và hư hỏng. Rất may, người điều khiển xe máy kịp thời nhảy ra ngoài nên thoát nạn.

Người dân hỗ trợ đưa xe máy ra ngoài gầm rơ-moóc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp người dân dùng thiết bị nâng và các phương tiện hỗ trợ để kéo xe máy ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thu Nhất/Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

