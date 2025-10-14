Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt ở đường Vành đai 3 trên cao

  • Thứ ba, 14/10/2025 06:24 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ôtô đầu kéo đang di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao, tới nút giao Khuất Duy Tiến bất ngờ lửa bốc ra từ đầu xe rồi nhanh chóng bao trùm cả cabin.

Khoảng 21h30 ngày 13/10, anh V.V.D. (SN 1988, ở Xuân Nha, Sơn La) lái xe đầu kéo biển số 29C-923.xx đi trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Linh Đàm – Mai Dịch (Hà Nội).

Xe dau keo chay anh 1

Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt phần cabin.

Tới gần nút giao Khuất Duy Tiến, ôtô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần cabin. Trước khi ngọn lửa kịp bùng phát, người trong xe kịp chạy ra ngoài. Ngọn lửa sau đó lan rộng ra ôtô này, bao trùm phần đầu xe.

Xe dau keo chay anh 2

Vụ cháy xe nhìn từ trên cao.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Vụ hỏa hoạn được dập tắt ngay sau đó, không thương vong về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Xe dau keo chay anh 3

Chiếc xe bị thiêu rụi phần cabin.

Cơ quan chức năng sau đó phân luồng xe cộ từ xa, hướng dẫn tài xế đi xuống đường dưới thấp để tránh xảy ra ùn ứ trong thời điểm giải phóng hiện trường.

Minh Tuệ/VTC News

