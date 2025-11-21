Khoảng 15h chiều 21/11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Dầu giây – Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) khiến 4 xe ôtô hư hỏng nặng, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe tải (chưa rõ biển kiểm soát), được cho là đang chở nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng ra Bắc.

Xe chở hàng cứu trợ bị lật ngang.

Khi xe đi đến địa phận xã Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai), xe bất ngờ bị lật ngang đường.

Trong lúc tài xế xe tải đang xử lý hiện trường và chờ lực lượng cứu hộ, bất ngờ đã xảy ra va chạm liên tiếp giữa ba phương tiện phía sau đi cùng chiều: xe container, xe khách 16 chỗ và xe du lịch 5 chỗ.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, đặc biệt, một hành khách trên xe 16 chỗ bị thương rất nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Nhiều hành khách khác trên xe 16 chỗ cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Hàng cứu trợ trên xe đổ ra đường.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn ứ và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đáng chú ý, nhiều tài xế và người đi đường đã cùng nhau chung tay hỗ trợ vận chuyển toàn bộ số hàng cứu trợ từ xe tải gặp nạn lên một xe tải khác để hàng hóa có thể tiếp tục hành trình đến miền Trung.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến 17h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa hoàn toàn, giao thông trên tuyến cao tốc trở lại bình thường.