Xe cứu hộ gặp nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

  • Thứ bảy, 25/4/2026 22:30 (GMT+7)
Xe cứu hộ đang chở và kéo phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì gặp nạn. Lực lượng chức năng phải tạm đóng lối vào để xử lý hiện trường.

Chiều 25/4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) đã tạm đóng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại km0, hướng Bắc - Nam để xử lý hiện trường vụ xe cứu hộ giao thông gặp nạn. Đến 17h45 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường.

Trước đó, một xe cứu hộ chở một xe tải trên sàn, phía sau kéo theo một xe cẩu Kato lưu thông trên cao tốc. Khi đến km12+300, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ), phương tiện này gặp sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H.

Tại hiện trường, đầu xe cứu hộ quay ngược chiều lưu thông. Xe tải chở trên sàn bị văng xuống lề đường và lật nghiêng. Phía sau, xe cẩu Kato tông vào dải hộ lan.

Lực lượng chức năng có mặt, tổ chức phân luồng từ xa và điều tiết phương tiện. Tại nút giao Phan Thiết, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam được hướng dẫn rời khỏi cao tốc để di chuyển tiếp tục trên Quốc lộ 1.

Đoàn Sĩ/VOV

