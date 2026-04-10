Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe container va chạm ôtô 7 chỗ, cửa ngõ TP.HCM ùn tắc kéo dài

  • Thứ sáu, 10/4/2026 11:17 (GMT+7)
Va chạm giữa xe container và ôtô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công (TP.HCM) khiến phương tiện chắn làn, gây ùn tắc kéo dài khoảng 3 km trong nhiều giờ.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng nay (10/4) trên đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Hữu - cửa ngõ phía Đông TP.HCM, khiến giao thông khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và ôtô 7 chỗ. Ảnh: Linh Trần.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, xe đầu kéo chở container loại 40 feet lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi Khu công nghệ cao. Khi đến khu vực cầu Phú Hữu, phương tiện này xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến ôtô 7 chỗ bị đẩy về phía trước, ép sát lan can cầu, phần đầu xe hư hỏng nặng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau tai nạn, hai phương tiện nằm chắn một phần làn đường trên tuyến vành đai 2, đoạn kết nối giữa Khu công nghệ cao, đường Võ Nguyên Giáp và cầu Phú Mỹ, làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt xe tải, xe container xếp hàng nối dài, di chuyển chậm, tạo thành dòng ùn ứ kéo dài khoảng 3 km.

Đến khoảng 9h, lực lượng Cảnh sát giao thông đã hoàn tất công tác xử lý hiện trường, di dời các phương tiện gặp nạn, tình hình giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.

Va chạm giữa xe container và ôtô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công (TP.HCM) gây ùn tắc kéo dài. Ảnh: Linh Trần.

Đường Võ Chí Công dài hơn 13 km, nối từ cầu Phú Mỹ đến khu vực cầu Rạch Chiếc - Xa lộ Hà Nội, là trục giao thông quan trọng kết nối cảng Cát Lái, khu đô thị Thủ Thiêm với các tỉnh miền Đông. Do mật độ xe tải và container lớn, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Trước đó, tại khu vực cửa ngõ TP.HCM cũng từng xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo làm rơi tấm thép nặng 10 tấn làm một người tử vong.

Cụ thể, rạng sáng 27/3, xe đầu kéo chở tấm thép phục vụ công trình di chuyển theo hướng từ huyện Nhà Bè về Quận 4. Khi đến khu vực dưới chân cầu Kênh Tẻ, xe tải chở rác đi chiều ngược lại va chạm với phần hàng hóa trên xe đầu kéo.

Vụ va chạm khiến cabin xe tải biến dạng, kính chắn gió vỡ. Tài xế bị thương nặng và tử vong sau đó. Tại hiện trường, tấm thép dài khoảng 15 m, nặng khoảng 10 tấn trượt khỏi rơ-moóc, rơi xuống mặt đường, chắn ngang nhiều làn xe, khiến giao thông khu vực bị tê liệt trong nhiều giờ.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa một số hướng lưu thông, đồng thời tổ chức điều tiết từ sớm nhằm giảm áp lực giao thông qua khu vực.

https://vtcnews.vn/xe-container-va-cham-o-to-7-cho-cua-ngo-tp-hcm-un-tac-keo-dai-ar1012299.html

Lương Ý/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe container TP.HCM Xe container Đường Võ Chí Công TP.HCM Xe 7 chỗ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý