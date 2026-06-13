Danh tính tài xế lái ôtô kéo lê CSGT suốt 300 m ở Thanh Hóa

Nam thanh niên tại Thanh Hóa lái ôtô tông thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, kéo lê một cán bộ trên quãng đường khoảng 300 m.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 12/6, Tổ công tác số 14 gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, Tổ trưởng; Thiếu tá Lê Hữu Thuận và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách.

Lê Duy Lâm làm việc với cơ quan chức năng.

Khoảng 22h20, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, Tổ công tác phát hiện ôtô BKS 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế đã có hành vi chống đối quyết liệt.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khi có yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lái xe tông thẳng vào Thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại.

Vụ việc khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải.

Người lái ôtô BKS 36A-379.84 được xác định là Lê Duy Lâm (SN 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung). Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lê Duy Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy Lâm về các hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tạm giữ ô tô BKS 36A-379.84 và một giấy phép lái xe hạng B2 để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Vụ việc đang được Công an phường Hạc Thành mở rộng điều tra làm rõ.