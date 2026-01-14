Khoảng 7h30 ngày 14/1, xe máy BKS 60C1-781.13 chở hai nam thanh niên lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM, khi đến khu vực dốc Thiên Thu (phường Đông Hòa, TP.HCM) đã va chạm với xe đầu kéo biển số TP.HCM chạy cùng chiều.
|
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong.
Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị kéo lê nhiều mét. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân, xe máy và xe đầu kéo nằm trên làn đường dành cho ô tô. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc, kéo dài hơn 1 km.
Đến gần 9h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Người dân địa phương cho biết, vào giờ cao điểm buổi sáng, đoạn Quốc lộ 1 từ Tân Vạn đến dốc Thiên Thu thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy đi vào làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ
Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.