Xe container kéo lê xe máy, thanh niên tử vong ở TP.HCM

  • Thứ tư, 14/1/2026 11:18 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị xe đầu kéo container kéo lê nhiều mét khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Khoảng 7h30 ngày 14/1, xe máy BKS 60C1-781.13 chở hai nam thanh niên lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM, khi đến khu vực dốc Thiên Thu (phường Đông Hòa, TP.HCM) đã va chạm với xe đầu kéo biển số TP.HCM chạy cùng chiều.

Tai nan container TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị kéo lê nhiều mét. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân, xe máy và xe đầu kéo nằm trên làn đường dành cho ô tô. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc, kéo dài hơn 1 km.

Đến gần 9h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân địa phương cho biết, vào giờ cao điểm buổi sáng, đoạn Quốc lộ 1 từ Tân Vạn đến dốc Thiên Thu thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy đi vào làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

