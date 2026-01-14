Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe chở xăng cháy dữ dội gần cây xăng

  • Thứ tư, 14/1/2026 06:43 (GMT+7)
Xe tải chứa một số thùng chứa xăng dầu đậu trong khuôn viên cây xăng tại số 42 đường Lê Duẩn (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bốc cháy.

Ngày 13/1, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra trong khu vực cây xăng tại số 42 đường Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm xe tải bị cháy dữ dội.

Khoảng 15h30 cùng ngày, một xe tải đậu trong khuôn viên cây xăng tại số 42 đường Lê Duẩn bất ngờ bốc cháy. Chiếc xe này chỉ đậu cách các trụ bơm xăng khoảng gần 20 m, nên ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Sau khoảng 40 phút, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khoanh vùng không để ngọn lửa lây lan và dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định trên xe tải có chứa một số thùng chứa xăng, dầu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy hiện được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Xe container nghiền nát ôtô con trong vụ va chạm liên hoàn

Tai nạn liên hoàn xảy ra trên QL1 đoạn qua Vũng Áng (Hà Tĩnh) khi container lao vào nhiều xe cùng chiều, ôtô con bị ép dưới gầm xe tải, nhiều người bị thương.

15:06 12/1/2026

Xe máy lọt gầm ôtô tải, hai anh em thương vong ở TP.HCM

Sau va chạm, xe máy nằm lọt dưới gầm xe tải. Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

11:38 10/1/2026

Tin mới nhất vụ ôtô khách rượt đuổi xe tải ở Đồng Tháp

Theo cơ quan chức năng, hành vi bám đuổi phương tiện khác của tài xế xe khách không đơn thuần là vi phạm hành chính mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

18:51 9/1/2026

