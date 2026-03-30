Xe cẩu vướng dây điện phát nổ ở Lâm Đồng, tài xế tử vong

Một chiếc xe cẩu đang dời cây xanh tại phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) vướng đường dây điện, phát nổ lớn khiến tài xế tử vong.

Trưa 30/3, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng (Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn xe cẩu dời cây xanh vướng dây điện, phát nổ khiến tài xế xe cẩu tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.Q.

Theo ông Hiền, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Lúc này, anh Hoàng Công H. (23 tuổi, trú phường Bình Thuận), nhân viên điều khiển xe cẩu di dời cây cảnh cao khoảng 4 m cho khách tại Cơ sở cây cảnh Hải Châu trên đường Hoàng Minh Giám, khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng (Lâm Đồng).

Khi anh H. điều khiển cần cẩu vươn lên, móc vào thân cây để nâng cây cảnh lên cao thì phần tay cẩu đã chạm vào đường dây điện phía trên. Dòng điện phóng xuống thân xe, phát ra tiếng nổ lớn kèm khói và tia lửa. Lúc này anh Hậu ngồi trong cabin không kịp thoát ra và bị hất văng khỏi buồng lái, tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, xử lý vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc ôtô bán tải kéo lê xe máy trên đường, khiến một người đàn ông tử vong. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, ôtô bán tải mang BKS 86C-170.xx (chưa xác định người điều khiển) lưu thông từ khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết (phường Phan Thiết) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 86L1-12xx do một người đàn ông điều khiển.

Sau cú va chạm, ôtô bán tải tiếp tục di chuyển, kéo lê xe máy trên mặt đường. Phương tiện chỉ dừng lại khi đã đi thêm gần 1 km.

Tại hiện trường, người dân phát hiện người điều khiển xe máy nằm bất động nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Diễn biến vụ việc được một số người chứng kiến quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế ôtô bán tải.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.C. (56 tuổi, trú phường Phan Thiết).