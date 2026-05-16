Xe buýt cháy ngùn ngụt trên phố Hà Nội, 10 hành khách thoát nạn

Chiếc xe buýt số 03 đang đi trên đường Lý Thường Kiệt bất ngờ cháy dữ dội, may mắn hành khách trên xe kịp sơ tán an toàn.

Ngày 16/5, lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xe buýt trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Vụ cháy xảy ra lúc 9h52 cùng ngày, trước số nhà 42D Lý Thường Kiệt.

Thời điểm trên, xe buýt tuyến 03 của Xí nghiệp Bus Hà Nội, mang BKS 29B-193.xx, do tài xế Phạm Trung Kiên cầm lái, bất ngờ bốc cháy. Trên xe có khoảng 10 hành khách, tất cả đều kịp thời sơ tán an toàn.

Ngọn lửa ngùn ngụt kèm khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe. Chứng kiến hoả hoạn, nhiều người đi đường hoảng sợ.

Người dân tự chữa cháy bằng 10 bình bọt. Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt bị cháy trơ khung. Hai ôtô bên cạnh bị vụ cháy làm ảnh hưởng, thiệt hại phần thân xe.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang phối hợp các lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cách đây một tuần, trên đường Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra vụ cháy ôtô. Cụ thể, vào sáng sớm 9/5, ông N.V.C. (trú ở chung cư Kim Văn - Kim Lũ) lái xe ôtô loại 0,5 tấn, hiệu Suzuki, biển số 29D-502.xx chở vật liệu xây dựng, chạy trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng cầu Thanh Trì đi Cầu Giấy.

Khi đi đến đoạn đối diện số 35 Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Khương Đình, ôtô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Tại hiện trường, ôtô bị cháy trơ khung, may mắn không có người bị thương.