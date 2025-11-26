Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Vụ va chạm cũng khiến tuyến đường tắc nghẽn nghiêm trọng gần 10 km.

Khoảnh khắc xe 7 chỗ tông thẳng đầu xe container ở Lạng Sơn Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 4 người chết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 26/11, ôtô khách 7 chỗ hiệu Avanza, biển kiểm soát 19A-483.XX, chở theo 6 người đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn). Khi đến Km42+600, chiếc xe trên xảy ra va chạm với ôtô đầu kéo biển số: 98E-000.XX, kéo sơ mi rơ moóc biển số: 98R-013.XX.

Đầu xe Avanza bị biến dạng hoàn toàn sau va chạm. Ảnh: DVCC.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách hư hỏng nặng, 4 người tử vong tại chỗ, hai người bị thương.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Xe Avanza va chạm với xe đầu kéo khiến 4 người ngồi trên xe tử vong tại chỗ. Ảnh: ĐVCC.

Lãnh đạo UBND xã Nhân Lý cho biết thêm, cả 6 người ngồi trên xe 7 chỗ đều là người địa phương. Họ đang trên đường từ Lộc Bình về Hà Nội thăm người ốm thì bất ngờ gặp nạn.

Vụ TNGT khiến QL1A ùn tắc dài gần 10 km. Ảnh: ĐVCC.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe ôtô 7 chỗ đi không đúng phần đường, đâm trực diện xe đầu kéo đi ngược chiều.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, đến 17h cùng ngày, phương tiện tại khu vực trên vẫn ùn ứ gần 10 km theo mỗi chiều.

Để tránh ùn tắc cục bộ kéo dài, lực lượng chức năng đã điều hướng các phương tiện tạm thời được hướng dẫn di chuyển qua Quốc lộ 1A cũ để giảm tải.

Lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức điều hướng các phương tiện đi theo hướng Quốc lộ 1A cũ để đảm bảo lưu thông. Ảnh: ĐVCC.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo tài xế có lộ trình qua khu vực trên chủ động đi theo tuyến QL1A cũ để đảm bảo lưu thông.

Đối với xe khách 45 chỗ, xe đầu kéo và xe tải trên 5 tấn, lực lượng chức năng yêu cầu bố trí điểm dừng chờ tạm, chỉ được phép di chuyển khi tuyến đường được thông trở lại. Các tài xế cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn điều tiết giao thông của lực lượng CSGT.