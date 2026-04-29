Bộ Tài chính được giao phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nỗ lực, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và định hướng thời gian tới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính cần phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết trình Hội nghị Trung ương 3, với định hướng mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Gắn với đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, dự kiến hoàn thành trong quý III. Đồng thời, trong năm 2026, cần tổng kết, đánh giá toàn diện các cơ chế, chính sách đặc thù đã áp dụng tại một số địa phương để làm cơ sở thể chế hóa và nhân rộng trên phạm vi cả nước, phục vụ cho việc hình thành mô hình phát triển mới.

Hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực cho mô hình tăng trưởng mới

Để hiện thực hóa định hướng trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện thể chế, rà soát toàn diện hệ thống pháp luật. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công, đồng thời sửa đổi các luật như Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, bảo đảm không để khoảng trống pháp lý.

Trong quý II, hệ thống quy hoạch quốc gia phải được hoàn thiện đồng bộ với mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng với việc xử lý triệt để tài sản công, đặc biệt là nhà đất công tại Hà Nội và TP.HCM.

Về nguồn lực, mục tiêu đặt ra là tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn tới gấp 1,7-2 lần nhiệm kỳ trước, trong khi vốn ngân sách chỉ chiếm khoảng 20-22%. Do đó, cần phát triển mạnh thị trường chứng khoán, thị trường vốn, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời bảo đảm tính minh bạch để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Chính sách tài khóa được yêu cầu vừa giữ vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, vừa đảm bảo tính trung lập của thuế. Bộ Tài chính cần mở rộng cơ sở thu, chống thất thu nhưng đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thông qua các chính sách miễn, giảm thuế, phí.

Siết kỷ luật tài khóa, đẩy mạnh đầu tư công

Ở chiều chi, Thủ tướng yêu cầu tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Việc giải ngân đầu tư công phải được đẩy nhanh, gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội từng dự án.

Giai đoạn 2026-2030, danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương sẽ được cơ cấu lại theo hướng tập trung, giảm ít nhất 30% số lượng dự án để tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực; khẩn trương sửa đổi quy định về trái phiếu doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế; cơ cấu lại hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, tiến tới thành lập Quỹ đầu tư quốc gia trong quý II/2026.

Song song, cần đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thu hút dòng vốn FDI, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu tăng cường năng lực dự báo, chuẩn bị nguồn lực dự trữ quốc gia, đặc biệt là nghiên cứu xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.