Xách một vali sang Mỹ, chàng trai nông thôn thành hiệu trưởng đại học

Xuất thân từ một làng quê nghèo, S. Jack Hu đặt chân đến Mỹ chỉ với một chiếc vali nhỏ và trở thành hiệu trưởng của Đại học California, Riverside (Mỹ) sau nhiều năm.

Tiến sĩ S. Jack Hu, Hiệu trưởng Đại học California, Riverside (Mỹ). Ảnh: UCR.

Theo SCMP, tiến sĩ S. Jack Hu (tên Trung Quốc là Hồ Thế Hân), 62 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Hơn 40 năm trước, ông là người đầu tiên trong gia đình được học đại học.

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học sản xuất

TS Hu tốt nghiệp cử nhân ngành cơ khí tại Đại học Thiên Tân năm 1983, sau đó sang Mỹ học tiếp tại Khoa Kỹ thuật của Đại học Michigan và nhận bằng tiến sĩ năm 1990.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Michigan, gia nhập đội ngũ giảng viên năm 1995 và trở thành giảng viên biên chế vào năm 1998. Giai đoạn 2015-2019, ông giữ chức phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và quản lý hệ thống nghiên cứu trị giá 1,5 tỷ USD .

Tại đây, TS Hu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chương trình liên ngành về khoa học dữ liệu và công nghệ di chuyển, tiêu biểu là dự án Mcity về xe kết nối và tự động. Ông cũng thúc đẩy nhiều hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và giáo dục.

Sau đó, từ năm 2019 đến tháng 7/2025, ông làm hiệu phó điều hành của Đại học Georgia, quản lý toàn bộ hoạt động học thuật của 19 trường, khoa, bao gồm giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và công nghệ thông tin.

Ông cũng tham gia xây dựng chiến lược phát triển nghiên cứu, tuyển dụng giảng viên và thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy hợp tác liên ngành.

Trong lĩnh vực khoa học sản xuất, ông Hu là một chuyên gia hàng đầu với nhiều đóng góp về hệ thống lắp ráp, công nghệ ghép nối vật liệu và kiểm soát chất lượng.

Các nghiên cứu của ông nhận được hơn 46 triệu USD tài trợ từ chính phủ và doanh nghiệp, trong đó có General Motors. Ông sở hữu 10 bằng sáng chế tại Mỹ và công bố gần 200 bài báo khoa học. Những công trình này đã giúp cải thiện chất lượng và năng suất trong nhiều ngành công nghiệp.

Ông được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ năm 2015 và là thành viên của nhiều tổ chức uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất. Ông cũng nhận được nhiều giải thưởng lớn, bao gồm huy chương DeVor/Kapoor và giải thưởng Công nghệ Sản xuất William T. Ennor của ASME, huy chương vàng của SME.

Năm 2021, ông được tạp chí Smart Manufacturing xếp vào top 20 học giả có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực sản xuất thông minh.

Chủ tịch Đại học California, James Milliken, trao huân chương hiệu trưởng cho Hiệu trưởng Đại học California, Riverside S. Jack Hu trong lễ nhậm chức chính thức. Ảnh: UCR.

Phải quan sát và bắt chước để hòa nhập

Tháng 7/2025, TS Hu chính thức trở thành hiệu trưởng thứ 10 của Đại học California, Riverside - ngôi trường xếp thứ 36 trong các trường công lập của Mỹ, theo U.S. News & World Report. Ông cũng giữ chức vụ giáo sư danh dự ngành Kỹ thuật cơ khí tại trường Kỹ thuật Marlan và Rosemary Bourns thuộc Đại học California, Riverside.

Câu chuyện của ông đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Dù đạt nhiều thành tựu trong học thuật và quản lý, S. Jack Hu cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở chuyên môn mà ở việc giao tiếp và hòa nhập.

“Làm thế nào để giao tiếp với những người có nền tảng khác nhau, làm sao để người khác tin tưởng bạn, để xem bạn là một phần của họ trong môi trường xa lạ. Những điều này không thể học từ sách vở. Không ai dạy bạn”, ông Hu chia sẻ.

Bản thân ông từng phải quan sát kỹ và bắt chước cách người khác ăn mặc, phát biểu và giao tiếp xã hội.

“Tôi chủ động xem các sự kiện thể thao vì trong nhiều trường hợp, mọi người không nói về công việc mà nói về sở thích chung. Những chi tiết nhỏ như vậy quyết định bạn có hòa nhập được vào cộng đồng hay không", ông nói thêm.

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt xét duyệt visa với sinh viên, đặc biệt là Trung Quốc, và cắt giảm ngân sách giáo dục công, ông gửi lời động viên tới du học sinh: “Tôi đã đến Mỹ hơn 40 năm trước chỉ với một chiếc vali. Các bạn chính là tôi của ngày ấy".

Ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ vẫn là điểm đến mơ ước của sinh viên toàn cầu và cần tiếp tục được chào đón. Theo ông, họ không chỉ đóng góp cho khoa học, giáo dục mà còn cho toàn xã hội. Ông cũng bày tỏ hy vọng sinh viên Trung Quốc vẫn cảm thấy được chào đón tại Mỹ và có cơ hội thay đổi cuộc đời như ông từng trải qua.

Chia sẻ thêm, ông Hu cho biết ông hiểu áp lực lớn mà học sinh Trung Quốc phải đối mặt ở bậc phổ thông. Tuy nhiên, tại các trường đại học Mỹ, không ai ép buộc sinh viên học tập. “Việc bạn đi xa đến đâu phụ thuộc vào sự chủ động của chính bạn”, ông nhấn mạnh.