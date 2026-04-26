Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Xác minh vụ nhân viên shop thời trang ném giày vào mặt khách Tây

  • Chủ nhật, 26/4/2026 15:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vừa quay lại cửa hàng bán giày ở Nha Trang để khiếu nại đôi giày mới mua bị bung đế sau vài lần sử dụng, một du khách bất ngờ bị nhân viên tại đây tấn công thay vì được giải quyết thỏa đáng.

Nữ nhân viên ném giày vào mặt du khách.

Ngày 26/4, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang chỉ đạo làm rõ clip một nhân viên cửa hàng thời trang có hành vi ném giày vào mặt du khách nước ngoài gây bức xúc dư luận.

Sự việc bắt nguồn từ đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 26/4. Theo phản ánh của du khách D.F, sau khi mua đôi giày tại cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang được vài ngày thì đế bị bung. Khi khách quay lại phản ánh lỗi sản xuất để yêu cầu xử lý, nữ nhân viên thay vì giải quyết đã nổi nóng, ném thẳng chiếc giày vào mặt khách.

Vụ việc nhận "mưa" gạch đá từ cộng đồng mạng vì thái độ ứng xử thiếu văn minh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Nha Trang. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc.

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-nhan-vien-shop-thoi-trang-nem-giay-vao-mat-khach-tay-post1838847.tpo

Theo Hồ Nam / Tiền Phong

ném giày Nha Trang khách tây tiệm giày nha trang

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý