Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt ở cơ sở mầm non

  • Thứ sáu, 5/9/2025 06:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch UBND phường Tiền Phong (Bắc Ninh) giao cho Công an phường làm rõ vụ một cháu bé có nhiều vết bầm tím trên cơ thể tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong cho biết ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về cháu Dương Tú V bị bầm tím, xước da ở mặt tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1) trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong đã yêu cầu cơ quan chức năng của phường chỉ đạo kiểm tra, xác minh vụ việc.

Bao hanh be gai anh 1

Hình ảnh cháu V với nhiều vết bầm tím trên mặt.

Kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 3/9, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu Dương Tú V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.

Đến 15 giờ cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con thì phát hiện trên mặt cháu Dương Tú V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu Dương Tú V đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra. Kết quả xác định cháu Dương Tú V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái.

Lãnh đạo UBND phường Tiền Phong, cán bộ phòng Văn hoá - Xã hội phường đã đến gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé, động viên gia đình và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình (thời điểm xuống thăm sức khỏe của cháu Dương Tú V ổn định, chơi cùng bố mẹ).

Chủ tịch UBND phường Tiền Phong giao cho Công an phường tiếp tục tiến hành làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), sớm ổn định tâm lý cho gia đình cháu Dương Tú V.

Vì sao mẹ bé 16 tháng tuổi bị bạo hành viết đơn bãi nại cho chị dâu?

Người mẹ có con 16 tháng tuổi bị chị dâu túm chân, ném xuống nền bê tông cho biết đã nộp đơn bãi nại. Chị nói muốn cho chị dâu cơ hội sửa sai...

17:10 8/8/2025

Tin mới vụ bé trai 16 tháng tuổi bị bác dâu ném xuống nền bê tông

Mẹ bé trai 16 tháng tuổi ở Lâm Đồng đã đưa con đến bệnh viện khám, đồng thời nộp đơn bãi nại cho người có hành vi bạo hành cháu bé.

06:24 8/8/2025

Thông tin mới nhất vụ bạo hành trẻ em ở phường Phú Nhuận, TP.HCM

Chính quyền phường Phú Nhuận xác nhận vụ clip nghi bạo hành trẻ xảy ra từ năm 2023, đồng thời đã báo cáo người đăng clip cho lực lượng chức năng thành phố.

10:12 23/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/xac-minh-vu-be-gai-co-nhieu-vet-bam-tren-mat-khi-gui-o-co-so-mam-non-post1775504.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạo hành bé gái Bắc Ninh Bạo hành bé gái Bạo hành Bắc Ninh Tiền Phong Bắc Ninh

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý