Tài xế taxi ở Nha Trang 'ảo thuật' tráo tờ 200.000 của khách

  • Thứ bảy, 3/1/2026 16:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh sự việc một tài xế taxi có dấu hiệu gian lận tiền của du khách nước ngoài.

Tài xế ở Nha Trang 'ảo thuật' biến tờ 200.000 của khách thành 10.000 Một tài xế taxi ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tố hành vi gian lận khi nhận tờ 200.000 đồng từ du khách nhưng lại trả ngược tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu tiền.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ phản ánh việc một tài xế taxi trên địa bàn có dấu hiệu gian lận tiền của du khách nước ngoài.

Trước đó, một tài khoản nước ngoài lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một tài xế taxi tại Nha Trang bị cho là có hành vi “làm ảo thuật” khi thanh toán cước, từ tờ 200.000 đồng của du khách biến thành tờ 10.000 đồng.

Taxi trao 200.000 Nha Trang anh 1

Tài xế bị khách du lịch tố "tráo tiền" của du khách.

Theo nội dung đoạn video, tài xế taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm (phường Nha Trang).

Khi nam du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán tiền cước, tài xế dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải đưa lại một tờ 10.000 đồng và nói rằng du khách đưa thiếu tiền.

Sau đó, tài xế chỉ vào đồng hồ tính cước, cho rằng số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu khách đưa thêm tiền.

Tin rằng mình đã đưa thiếu, nam du khách nhận lại tờ 10.000 đồng mà không nghi ngờ.

Toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi phía sau dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, kèm theo dòng cảnh báo: “Hãy cẩn thận với các 'ảo thuật gia' ở Nha Trang”.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi gian dối của tài xế taxi, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh thông tin, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Va chạm xe khách trên quốc lộ, cán bộ ngoại giao tử vong

Công an Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ TNGT trên QL48E khiến một cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong khi đang trên đường về quê.

15:36 1/1/2026

Ùn ứ cửa ngõ phía Đông TP.HCM ngày đầu năm

Sáng 1/1, lượng lớn phương tiện từ TP.HCM về quê, đi du lịch dồn về cửa ngõ phía Đông khiến nhiều tuyến đường ùn ứ, ôtô xếp hàng dài chờ lên cao tốc.

16:10 1/1/2026

Xe lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn

Tối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.

15:30 1/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

