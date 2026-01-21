Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh clip nhiều mảng bê tông, đinh sắt rơi vãi tại Vành đai 2

  • Thứ tư, 21/1/2026 16:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Khi đi trên đường Vành đai 2 trên cao, tài xế ôtô gặp nhiều khối gạch, bê tông và đinh sắt lớn rơi vãi khắp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều mảng bê tông, gạch đá lớn trên trục Vành đai 2 trên cao - cầu Vĩnh Tuy.

Ngày 21/1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội xác minh clip hàng loạt mảng bê tông, gạch đá lớn và đinh sắt rơi vãi trên trục Vành đai 2 trên cao - cầu Vĩnh Tuy.

Trước đó, rạng sáng 19/1, anh T.Đ.H. (ở Hà Nội) lái ôtô ở đường Vành đai 2 trên cao hướng Ngã Tư Sở đi phường Long Biên.

Chiếc xe di chuyển thuận lợi đến khu vực Ngã Tư Vọng. Tuy nhiên, đi thêm vài trăm mét, anh H. phải liên tục đánh lái tránh nhiều khối vật liệu lớn rơi vãi khắp mặt đường. Càng đi về phía cầu Vĩnh Tuy, những mảng gạch, bê tông càng to và nặng, khối lượng 3-5 kg.

Sau một tiếng động lớn, chiếc xe con của anh H. bị lệch lái do tông phải mảng bê tông, phần lốp cũng bị thủng do cán phải đinh sắt.

Nhận thấy nguy hiểm, nam tài xế cẩn thận phát cảnh báo, đỗ xe sát lề rồi nhặt toàn bộ những khối gạch, bê tông, đinh sắt lớn xếp gọn vào lề đường, tránh gây nguy hiểm cho các xe khác.

Sau đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều mảng bê tông, đinh sắt rơi vãi trên đường Vành đai 2 được anh H. đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến phản ánh thời gian qua, không ít xe chở vật liệu, phế thải xây dựng ở Hà Nội che chắn sơ sài khi lưu thông.

“Ở nhiều tuyến đường, nhiều mảng đất rơi vãi, bám trên mặt đường tạo thành một khối gồ ghề. Không những gây nguy hiểm mà còn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, nhất là trong thời điểm tiết trời hanh khô”, một người đàn ông để lại bình luận.

https://vtcnews.vn/cong-an-ha-noi-xac-minh-clip-nhieu-mang-be-tong-dinh-sat-roi-vai-tai-vanh-dai-2-ar999502.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

