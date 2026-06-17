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Xã hội

Xác minh clip người phụ nữ chặn đầu ôtô, nằm giữa đường

  • Thứ tư, 17/6/2026 21:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Clip ghi cảnh một người phụ nữ bất ngờ lao ra đường chặn đầu ôtô rồi nằm ngang trên mặt đường đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Người phụ nữ nằm giữa đường (ảnh chụp từ clip).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc người phụ nữ có hành vi chặn đầu ôtô rồi nằm giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sáng 17/6, trên tuyến Quốc lộ 9C, đường nối xã Lệ Thủy và xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh từ camera hành trình của một ôtô cho thấy, bên đường có một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm đứng cạnh một người đàn ông ngồi trên xe máy. Khi ôtô tiến đến, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu xe.

Ít giây sau, người này nằm ngang trên mặt đường, cản trở phương tiện tiếp tục di chuyển. Để bảo đảm an toàn, tài xế ôtô đã giảm tốc độ, quan sát và lái xe lách qua vị trí người phụ nữ nằm rồi tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, người đàn ông đi cùng người phụ nữ được ghi nhận đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường khoảng vài trăm mét trước khi quay xe trở lại nơi người phụ nữ nằm giữa đường.

Sau khi clip được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân, động cơ của người phụ nữ và làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, ngày 29/4, khu vực Phố Nả, thuộc xã Quảng Oai, Hà Nội, người dân quay video người đàn ông nằm trên nắp capo ôtô đang chạy trên đường.

Video nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng, đây là hành vi nguy hiểm cần phải lên án. Cả tài xế và người đàn ông nằm trên nắp capo xe đều coi thường tính mạng của bản thân và người khác. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây ra tai nạn chết người.

Bên cạnh đó, có ý kiến bày tỏ, dù xảy ra vấn đề gì, tài xế ôtô cần bình tĩnh giải quyết, không thể điều khiển xe đi trên đường như vậy.

Tài xế xe máy bị hành hung vì chặn đầu ôtô đi ngược chiều

Đoạn clip ghi lại cảnh một ôtô con dừng ngược chiều tại khu vực đèn tín hiệu, trong khi phía trước có nhiều xe máy đi đúng làn đường.

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https://vtcnews.vn/xac-minh-clip-nguoi-phu-nu-chan-dau-o-to-nam-giua-duong-gay-xon-xao-o-quang-tri-ar1024132.html

Theo Bảo Thiên/VTC News

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