Xác minh clip chủ nhà hàng ở Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi

  • Thứ tư, 1/10/2025 11:15 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Từ hôm qua, mạng xã hội ở Huế dậy sóng với nhiều thông tin tiêu cực về một nhà hàng hải sản, trong đó có clip chủ nhà hàng chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi.

Lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết, sẽ xác minh, làm rõ vấn đề liên quan đến đoạn clip một người được cho là chủ nhà hàng hải sản có tiếng đóng trên đường Đồng Khởi (phường Thuỷ Xuân) có hành vi chửi bới, đe dọa một nhân viên lớn tuổi.

Nha hang Hue chui boi anh 1

Clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là chủ một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi đang lan truyền trên nhiều Fanpage, hội nhóm Facebook. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến nhà hàng hải sản nói trên như hành xử không chuẩn mực, trừ tiền lương vô lý hay quỵt tiền lương của nhân viên... Trong đó, có hai đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là chủ nhà hàng có hành vi chửi bới, đe dọa một người phụ nữ lớn tuổi cũng được cho là nhân viên của quán.

Theo đó, có hai đoạn clip có tổng thời lượng hơn hai phút ghi lại cảnh người đàn ông nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi. Trong clip người đàn ông liên tục chửi tục, chỉ tay và đe dọa người phụ nữ phải viết và ký vào một tờ giấy biên nhận tiền.

Người phụ nữ được cho là nhân viên của quán khi xin nghỉ việc bị trừ tiền lương vô lý nên nói chuyện với chủ quán, đề nghị trả đủ số tiền công. Tuy nhiên, người đàn ông trong clip liên tục chửi bới, đe dọa và có thái độ không chuẩn mực.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng nhận được hàng chục nghìn lượt xem và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết cho rằng dù câu chuyện thế nào thì thái độ có phần "giang hồ chợ búa", hành xử không chuẩn mực với người lớn tuổi của người đàn ông là không thể chấp nhận được.

Tự ngã sau phanh, người đàn ông đánh tài xế ôtô gãy sống mũi ở TP.HCM

Sau cú ngã trước đầu xe ôtô, nam thanh niên không những chửi bới mà còn xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. khiến nạn nhân bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi, bỏ xe chạy lấy người.

09:23 18/8/2025

Một cán bộ cảnh sát giao thông Đắk Lắk nói người dân ‘mồm thối’

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung một cán bộ cảnh sát giao thông Đắk Lắk chửi dân “mồm thối” khi đo nồng độ cồn.

18:29 23/6/2025

Bị chặn đầu xe, bẻ cần gạt nước, tài xế ôtô chỉ im lặng ghi hình

Người đàn ông đi xe máy bất ngờ dừng trước đầu ôtô, chửi bới tài xế, thậm chí bẻ gãy hai cần gạt nước.

05:31 7/5/2025

Bảo Hưng/VTC News

