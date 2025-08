Xác lợn trên bãi biển nổi tiếng Quảng Trị

Chiều 3/8, thông tin từ UBND xã Cửa Tùng cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra và xử lý số lợn chết vứt ở khu vực bãi biển đẹp nổi tiếng Mũi Trèo.

Trước đó, người dân phát hiện 6 bao tải chứa xác lợn đã phân hủy, bốc mùi hôi thối tại khu vực kể trên. Sự việc sau đó được người dân phản ánh với chính quyền địa phương.

“Khu vực phát hiện xác lợn nằm xa khu dân cư, ít người quá lại. Trước đó, địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn, song vẫn xảy ra tình trạng vứt xác lợn nói trên.

Hiện địa phương đã xử lý số xác lợn này, đồng thời phối hợp lực lượng Công an truy xét người đã vứt lợn chết ra môi trường để có biện pháp xử lý”, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng Võ Đức Diện cho biết.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, đến ngày 31/7, dịch bệnh tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 2.506 hộ/328 thôn/43 xã, phường. Số lợn mắc bệnh, chết, buộc tiêu hủy trên 17.200 con. Hiện có 43/43 xã có dịch chưa qua 21 ngày.

UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với hành vi vứt lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi ra ngoài môi trường.

