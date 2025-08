Hãi hùng xác lợn phân hủy trôi nổi trên kênh nước

Theo phản ảnh của một số người dân sống gần kênh B3 đoạn qua xã Bình Chương (tỉnh Quảng Ngãi) những ngày gần đây, họ thường xuyên phát hiện xác lợn chết trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, bị vứt trôi nổi trên kênh B3.

“Xác lợn trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý, trước mắt là vớt xác lợn đem đi tiêu hủy...”, một người dân chia sẻ.

Được biết, kênh B3 là kênh dẫn nước chính từ Thạch Nham. Việc người dân thiếu ý thức thả lợn chết ra kênh đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nước phục vụ tưới tiêu.

Bên cạnh đó, tiềm ẩn nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh tả lợn châu Phi. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt và tiêu hủy. Tuy nhiên tình trạng vứt lợn chết vẫn tái diễn trên toàn tuyến kênh B3.

Trước tình hình này, UBND xã Bình Chương đã kiến nghị Sở NN&MT và UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, tạo chốt kiểm soát dịch bệnh ở đàn lợn tại các xã đầu nguồn kênh B3, chấn chỉnh nghiêm tình trạng vứt lợn chết do dịch bệnh ra kênh. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Bình Chương xử lý xác lợn và khắc phục môi trường trên kênh B3.

Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương, cho biết: "Tính đến ngày 1/8, địa phương đã phát hiện và xử lý 14 xác lợn chết thả trôi dọc kênh B3, đoạn qua xã Bình Chương. Tình trạng người dân ở các xã đầu nguồn vứt xác lợn thả trôi dọc kênh B3 đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân".

Theo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, từ ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/6 ở xã Nghĩa Giang, đến nay dịch đã bùng phát tại 2.354 cơ sở chăn nuôi thuộc 301 thôn, 37 xã, phường. Tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy bắt buộc là 15.286 con/2.354 hộ, với tổng khối lượng gần 850 tấn.

Trước diễn biến phức tạp, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm khoanh vùng, khống chế ổ dịch, ngăn chặn lây lan diện rộng. Đồng thời, siết chặt kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh, nơi có nguy cơ cao phát sinh nguồn lây.

Việc kiểm tra, giám sát các lò giết mổ thực hiện thường xuyên, nghiêm ngặt để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch đã giúp giảm tình trạng người dân vứt xác lợn bừa bãi, hạn chế nguy cơ ô nhiễm và phát tán mầm bệnh.

