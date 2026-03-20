Xác cá voi nặng gần 7 tấn dạt vào bờ biển Nghệ An

Một xác cá voi nặng gần 7 tấn, dài hơn 8 m, đang trong quá trình phân hủy, đã trôi dạt vào bờ biển xóm Phú Thành, cách khu du lịch Hòn Câu khoảng hơn 1 km.

Cận cảnh xác cá voi trôi dạt vào bờ biển thuộc làng biển xóm Phú Thành (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN.

Đại diện chính quyền xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận với phóng viên TTXVN, trưa 20/3, nhiều ngư dân trong lúc cập bến sau chuyến khai thác cá trích vùng lộng đã phát hiện một xác cá voi nặng gần 7 tấn, dài hơn 8 m, đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào bờ biển xóm Phú Thành, cách khu du lịch Hòn Câu khoảng hơn 1 km.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm người dân địa phương và các khu vực lân cận đã đến theo dõi sự việc. Một số người lội ra gần vị trí xác cá để quay phim, chụp ảnh.

Ngư dân Nguyễn Văn Thái (xóm Thái Thịnh, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An), người trực tiếp kiểm tra, cho biết cá có màu trắng đục, nằm cách bờ khoảng 20 m. Dù đang trong quá trình phân hủy, hình thể vẫn khá nguyên vẹn; phần đầu, lưng, đuôi còn rõ và có thể quan sát từ xa, song nhiều vị trí trên thân đã bị bong tróc. Do thủy triều dâng, phần bụng cá ngập trong mực nước sâu khoảng 30-40 cm; sóng biển liên tục xô đẩy, khiến xác cá dạt dần vào khu vực nước cạn.

Theo ngư dân địa phương, trong buổi sáng cùng ngày, nhiều bè mảng cập bến nhưng chưa phát hiện xác cá. Đến gần trưa, khi vật thể trôi dạt vào gần bờ, người dân mới nhận ra đó là xác cá voi; trước đó, nhiều người nhầm tưởng là tảng bọt biển hoặc tấm xốp lớn. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương.

Đầu giờ chiều 20/3, đại diện chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với ngư dân lên phương án xử lý, chôn cất xác cá voi theo phong tục địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường biển.

Xã Hải Châu là địa bàn ven biển của tỉnh Nghệ An, có hơn 10 km bờ biển, với nhiều làng nghề khai thác hải sản gần bờ. Theo tín ngưỡng dân gian, cá voi được ngư dân tôn kính như cá Ông, vị thần hộ mệnh trên biển. Vì vậy, khi phát hiện cá voi chết, người dân thường đưa vào bờ và tổ chức chôn cất theo phong tục.

Trước đó, vào tháng 5/2024, ngư dân xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) trong lúc đi khai thác hải sản cũng phát hiện một xác cá voi nặng khoảng hơn 10 tấn đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận làng biển xóm Ngọc Mỹ và kịp thời xử lý, chôn cất theo phong tục thờ cá Ông.