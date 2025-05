Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.

Xavi Alonso đạt thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Alonso sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ngoài ra, đội ngũ trợ lý mà cựu tiền vệ Liverpool mang đến Bernabeu đều được Real Madrid phê duyệt.

"Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên kế hoạch để Alonso bắt đầu công việc từ FIFA Club World Cup 2025. Tại đây, ông sẽ có màn ra mắt chính thức trên băng ghế huấn luyện với tư cách là HLV trưởng Real", Romano thông tin thêm.

Alonso là cái tên quen thuộc với Madridistas. Ông từng sắm vai linh hồn tuyến giữa trong giai đoạn vàng son của Real Madrid. Sau khi treo giày, Alonso khởi nghiệp huấn luyện với đội trẻ Real Sociedad, rồi làm nên điều kỳ diệu tại Bayer Leverkusen khi giúp đội bóng này vươn tầm và trình diễn thứ bóng đá hiện đại, khoa học và hiệu quả.

Real Madrid đặt rất nhiều kỳ vọng vào Alonso không chỉ bởi tài năng chiến thuật đang nở rộ, mà còn vì sự hiểu biết sâu sắc về giá trị, bản sắc và áp lực đặc biệt của CLB. Kỷ nguyên Alonso tại Bernabeu chính thức bắt đầu với hy vọng kế thừa những vinh quang của quá khứ và xây dựng một tương lai đầy tham vọng.

Trong khi đó, HLV Ancelotti khả năng sẽ nắm quyền tại tuyển Brazil. Ông rời đi khi Real Madrid sa sút phong độ. "Los Blancos" vừa thua Barcelona 3-4 ở vòng 35 La Liga đêm 11/5, qua đó coi như trắng tay mùa này.