Sau khởi đầu ấn tượng, HLV Xabi Alonso đang trải qua giai đoạn đầy áp lực tại Real Madrid.

Xabi Alonso đối mặt nguy cơ mất kiểm soát phòng thay đồ Real Madrid.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thắng 17 trong 21 trận, nhưng ba thất bại gần đây khiến niềm tin lung lay. Cách thua bạc nhược trước PSG ở FIFA Club World Cup các CLB 2025 (0-4), trận derby bị Atletico Madrid vùi dập 5-2 và thất bại 0-1 trên sân Liverpool để lại nhiều vết nứt trong nội bộ đội bóng.

Theo báo chí Tây Ban Nha, bầu không khí tại Bernabeu đang căng thẳng. Mâu thuẫn giữa Alonso và các trụ cột ngày càng rõ rệt. Vinicius là gương mặt tiêu biểu. Sau khi bị thay ra trong trận El Clasico, cầu thủ người Brazil bực tức hướng lời phàn nàn về phía ban huấn luyện. Anh cho rằng mình không được trọng dụng, trong khi Kylian Mbappe gần như luôn được ưu tiên đá chính.

Những người thân cận với Vinicius khẳng định mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng tới việc anh gia hạn hợp đồng. HLV Alonso nhiều lần phủ nhận có vấn đề, nhưng các nguồn tin trong đội cho rằng quan hệ giữa hai người đã nguội lạnh.

Fede Valverde cũng từng công khai nói “không sinh ra để đá hậu vệ” trước khi buộc phải xin lỗi. Quyết định tung Trent Alexander-Arnold vào sân ở phút cuối trận gặp Liverpool, nơi anh bị cổ động viên đội cũ la ó, khiến phòng thay đồ thêm bất mãn. Một số cầu thủ nhận xét Alonso quá lạnh lùng và xa cách, không hiểu tâm lý cầu thủ.

Tờ The Athletic dẫn lời một nguồn tin gần gũi với một cầu thủ kỳ cựu: “Ông ấy nghĩ mình là Pep Guardiola, nhưng hiện tại ông ấy chỉ là Xabi”. Bình luận này phản ánh rõ sự chia rẽ đang hình thành trong tập thể Real Madrid.

Cựu danh thủ Gareth Bale cũng từng cảnh báo: “Ở Real Madrid, điều quan trọng không chỉ là chiến thuật, mà là cách quản lý con người. Dẫn dắt Real không giống với Leverkusen”.

Bất chấp những chỉ trích, Alonso vẫn kiên định với triết lý của mình, tập trung vào việc cải tổ lối chơi và kỷ luật trong đội. Nhưng khi các thất bại lớn vẫn xuất hiện, niềm tin trong phòng thay đồ đang lung lay. Nếu tình hình không được kiểm soát, dự án của Alonso có thể rơi vào khủng hoảng ngay trong mùa đầu tiên tại Bernabeu.