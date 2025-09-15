Xã, phường được quyết định dự án đầu tư công lên tới 4.600 tỷ đồng

Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cấp xã có nhiệm vụ quản lý kinh tế, trong đó có quản lý các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C với vốn lên đến 4.600 tỷ.

Theo mô hình chính quyền 2 cấp, cấp xã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất bãi bỏ quy định về cấp huyện để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Tài chính, UBND cấp xã hiện đã có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt và quản lý kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của mình. Đồng thời, cấp xã còn được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C, với tổng mức vốn có thể lên tới 4.600 tỷ đồng .

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng trước đây chính quyền cấp xã chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý hành chính. Nhưng khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, xã vừa thực hiện quản lý hành chính vừa tham gia quản lý kinh tế, trong đó có các dự án đầu tư công nhóm B, C. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn tổ chức bộ máy, năng lực nhân sự cấp xã để thiết kế quy định vừa đúng Luật Đầu tư, vừa phù hợp thực tế, bảo đảm hoạt động đầu tư công ở cơ sở thông suốt, hiệu quả.

Phó thủ tướng gợi mở trong dự thảo nghị định nên thiết kế quy định trong trường hợp năng lực của UBND cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, thì Chủ tịch UBND cấp xã có thể đề xuất Sở chuyên ngành thẩm định dự án trước khi quyết định.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng cho ý kiến về quy định liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư công. Lãnh đạo Chính phủ tán thành ý kiến của các bộ, ngành đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, hoàn chỉnh quy định cho chặt chẽ, theo hướng Thủ tướng phê duyệt tổng mức vốn, danh mục và mức vốn cho từng dự án của các bộ, ngành, địa phương từ nguồn ngân sách Trung ương. Bộ Tài chính "chỉ thông báo một lần" về đầu tư trong dự toán ngân sách, cùng với dự toán ngân sách và làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Về điều chỉnh dự án đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phân bổ đến chủ đầu tư và được điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc thì báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do, bảo đảm minh bạch, đúng quy định.

Đối với nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp có thu thì giao cho đơn vị sự nghiệp quyết định. Còn nếu là nguồn vốn của ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị sự nghiệp thì phải cơ quan nhà nước phải quản lý.

Đối với, dự án đầu tư công đi qua địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ví dụ 1 cây cầu đi qua địa bàn 2 tỉnh) thì giao cho 2 địa phương thống nhất quyết định, nếu không thống nhất được thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về chi thường xuyên có tính chất đầu tư (khoản đầu tư khác) thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nghị định hướng dẫn.

Với các dự án của cấp này giao cho cấp khác thực hiện. Ví dụ dự án của trung ương giao cho tỉnh thực hiện, thì tỉnh đảm nhiệm vai trò là chủ đầu tư. Cấp nào quản lý vốn, vốn của cấp nào thì cấp đó làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện đầu tư. Cơ quan Trung ương chỉ chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng cho ý kiến đối với các quy định về các dự án điện hạt nhân, công nghệ thông tin; dự án đầu tư công từ nguồn vốn ODA; dự án đầu tư công về khoa học công nghệ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, phối hợp với các cơ quan liên quan trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ trong ngày mai (16/9).